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Всіх вивезти не змогли: Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану

28 серпня 2021, 14:27

Міноборони Великої Британії заявило, що евакуйовано понад 14,5 тис. афганських і британських громадян за два тижні з того часу, як таліби захопили країну.

Афганістан, Кабул, Евакуація
Багато афганців, яких не змогли евакуювати, вважають, що їхати в аеропорт Кабула занадто небезпечно / Фото Reuters

У суботу, 28 серпня, британські війська завершать евакуацію мирних жителів з Афганістану. Як повідомив головнокомандувач збройними силами генерал Нік Картер, всіх вивезти з країни не вдалося.

На літаках, що залишилися, з Афганістану евакуюють британських військових, повідомляє агентство Reuters.

"Ми наближаємося до кінця евакуації, яка відбудеться впродовж сьогоднішнього дня. А потім необхідно буде вивезти наші війська на літаках, що залишилися", - сказав Картер.

За його словами, було кілька дуже складних рішень, які довелося ухвалити на місці.

"Ми не змогли вивезти всіх, і це було жахливо", - додав Картер.

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Пізно ввечері в п'ятницю, 27 серпня, Міністерство оборони Великої Британії заявило, що евакуйовано понад 14,5 тис. афганських і британських громадян за два тижні з того часу, як таліби взяли країну під свій контроль. При цьому багато афганців, яких не змогли евакуювати, вважають, що їхати в аеропорт Кабула занадто небезпечно.

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Як відомо, Велика Британія була ключовим союзником Вашингтона з самого початку операції в Афганістан під керівництвом США в 2001 році, в результаті якої був повалений Талібан, який правив тоді.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

  • США після 20-річного перебування в Афганістані ухвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.
  • Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
  • Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.
  • 25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоби скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.
  • 26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи - загинули 72 людини, зокрема 13 американських військовослужбовців. Ще щонайменше 158 осіб дістали поранень.

  • Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ). Причетність "ІДІЛ" до атаки підтвердили у військових відомствах США і Великоїій Британії.
  • Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він взяв на себе відповідальність за подію і віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.
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теракт Талібан Афганістан Кабул новини Афганістану
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