Всіх вивезти не змогли: Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану

Багато афганців, яких не змогли евакуювати, вважають, що їхати в аеропорт Кабула занадто небезпечно / Фото Reuters

У суботу, 28 серпня, британські війська завершать евакуацію мирних жителів з Афганістану. Як повідомив головнокомандувач збройними силами генерал Нік Картер, всіх вивезти з країни не вдалося.

На літаках, що залишилися, з Афганістану евакуюють британських військових, повідомляє агентство Reuters.

"Ми наближаємося до кінця евакуації, яка відбудеться впродовж сьогоднішнього дня. А потім необхідно буде вивезти наші війська на літаках, що залишилися", - сказав Картер.

За його словами, було кілька дуже складних рішень, які довелося ухвалити на місці.

"Ми не змогли вивезти всіх, і це було жахливо", - додав Картер.

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Пізно ввечері в п'ятницю, 27 серпня, Міністерство оборони Великої Британії заявило, що евакуйовано понад 14,5 тис. афганських і британських громадян за два тижні з того часу, як таліби взяли країну під свій контроль. При цьому багато афганців, яких не змогли евакуювати, вважають, що їхати в аеропорт Кабула занадто небезпечно.

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Як відомо, Велика Британія була ключовим союзником Вашингтона з самого початку операції в Афганістан під керівництвом США в 2001 році, в результаті якої був повалений Талібан, який правив тоді.

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США після 20-річного перебування в Афганістані ухвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоби скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи - загинули 72 людини, зокрема 13 американських військовослужбовців. Ще щонайменше 158 осіб дістали поранень.