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Незабаром для вільного в'їзду з України відкриються ще шість країн Європи – ЗМІ

21 липня 2021, 21:05

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками увійшла в "зелену зону" ЄС.

ЄС
В'їзд до ЄС для українців / Reuters

Вже до кінця тижня українці зможуть вільно в'їжджати на територію ще 6 європейських країн. За інформацією ЗМІ, мова йде про Австрію, Ісландії (Шенгенська зона), Іспанії, Люксембурзі, Португалії та Нідерландах.

Рівно за два тижні до рішення Ради ЄС про відкриття кордонів для українців було аналогічне рішення щодо низки інших держав, зокрема Молдови, Вірменії та Азербайджану, йдеться в публікації Європейської правди.

"Ті країни ЄС, які відкрили кордони для них, готують новину і для українців, за аналогічним принципом", – пишуть ЗМІ.

Зазначимо, що з довідкою про вакцинацію подорожувати до Нідерландівможна і зараз – проте з українською довідкою про вакцинацію від коронавірусу. Днями, пише видання, в аеропорту Амстердама також почнуть пускати і невакцинованих українських туристів – найімовірніше, навіть без тестів, як це зробили для Молдови та інших держав з "зеленої зони".

Що відомо про вільний в'їзд в інші країни

  • Австрія та Іспанія можуть відкритися вже з 22 липня. Для перетину кордону потрібно негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Можна скористатися старим позитивним тестом або довідкою про вакцинацію. В Іспанії діти до 12 років звільнені від вимоги складати тест.
  • Португалія і Люксембург дозволяти в'їзд при наявності негативного тесту на COVID-19.
  • Правила для в'їзду в Ісландію будуть дещо іншими: знадобиться довідка про вакцинацію (підходять всі вакцини) або довідка про те, що людина вже перехворіла на коронавірус.

ЄС раніше повідомив про відкриття кордонів для українців

Відзначимо, що Євросоюз прийняв рішення про відкриття кордонів для туристів з України ще 15 липня. Перелік країн, до якого потрапила Україна, діятиме протягом 2 тижнів, а потім його знову переглянуть.

Згодом, про те, що громадяни України можуть вільно приїжджати, повідомили у низці країни. Серед них – країни Балтії, Бельгія, Німеччина, Данія та інші. Кожен уряд ставить свої вимоги.

Євросоюз туристы Нидерланды Португалия Австрія Люксембург новини Ісландії Кубок Іспанії
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