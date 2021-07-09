Зустріч Байдена і Меркель: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні

Джо Байден зустрінеться з Меркель 15 липня / Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуться у Вашингтоні 15 липня.

Як розповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, вони будуть обговорювати Північний потік-2.

"Це, безумовно, буде частиною обговорення", - сказала вона.

За її словами, Байден все ще вважає газопровід "поганою угодою".

Також вона підкреслила, що не прогнозуватиме, яким виявиться результат майбутньої зустрічі.

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Як повідомляє видання на Der Spiegel, уряд Німеччини розробив варіанти компенсації Україні, якщо країна втратить роль транзитера газу. Зокрема, через відкриття російського газопроводу Північний потік-2.

За даними видання, якщо домовленості Німеччини і Сполучених Штатів щодо Північного потоку-2 будуть досягнуті, то Берлін може надати допомогу Україні в енергетичній сфері.

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"Ще говорять про можливу обіцянку з німецького боку вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - йдеться в повідомленні.

Берлін також може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський у травні під час зустрічі з делегацією з США закликав американську та європейську владу зупинити будівництво СП-2 – проекту, який несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет говорив, що якщо Росія порушить свої зобов'язання і буде використовувати Північний потік-2 проти України, то Європа в будь-який момент зможе відключити газопровід.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Європу, вимагаючи схвалення добудови і запуску СП-2. Росія вже істотно скоротила транзит газу через Україну і ставить ЄС перед вибором: або Північний потік-2 і дешевий газ, або проблеми з поставками палива.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після парламентських виборів у Німеччині новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, СП - 2 можуть зупинити на 3-4 роки.