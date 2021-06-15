Зустріч Байдена і Путіна: Білий дім розкрив теми і деталі переговорів

Байден прибув до Женеви на зустріч з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден вже прибув до Женеви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як розповіли в Білому домі, на зустрічі Байден планує обговорити зі своїм російським колегою безпеку в кіберпросторі, стратегічну стабільність у сфері озброєнь і примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

При цьому в Білому домі не очікують особливих результатів від зустрічі двох лідерів.

Однією з важливих тем зустрічі стане безпека кіберпростору. Байден і Путін обговорять широке коло питань по цій темі.

"Президент дасть ясно зрозуміти, що якщо ми побачимо значні прояви активності в кіберпросторі, як це було з SolarWinds, то він відповість так само, як ми відповіли з SolarWinds", - додав один з старших посадових осіб адміністрації Білого дому

Представник Білого дому не виключив, що в ході переговорів лідери можуть прийняти рішення повернути своїх послів в США і Росію.

"Це можливо. Я не стану це підтверджувати до тих пір, поки два президенти не проведуть зустріч", - уточнив він.

Чиновник зазначив, що Байден і Путін обговорять безпеку у сфері озброєнь і контроль над ними.

"До 2026 року закінчується термін дії нового СНО (договір про стратегічні наступальні озброєння - ред.). І велика частина питання, на яке два президенти намагаються відповісти в ході цих переговорів, полягає в тому, що буде після нового СНО", - додав представник адміністрації.

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Наприкінці представник Білого дому зазначив, що від зустрічі Байдена з Путіним не очікується великий набір результатів.

"Ми прагнемо до трьох основних речей. Спільній роботі (з РФ - ред.) у сферах, в яких відповідають інтересам США і можуть зробити світ більш безпечним", - уточнив він.

За його словами, серед результатів також планується дати чітке визначення областей життєво важливих національних інтересів США, в яких дії Росії, що йдуть врозріз з цими інтересами, будуть зустрінуті відповіддю.

Крім того, Байден планує викласти Путіну своє бачення американських цінностей і національних інтересів США.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

Саміт США і Росії, в рамках якого відбудеться зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, пройде в середу, 16 червня, в Женеві.

Американський глава держави Джо Байден під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на зустрічі в Женеві він оголосить Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету Української держави.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков вважає, що глава російської держави Путін спробує переконати Байдена у підтримці Штатами так званого "діалогу" Києва з представниками бойовиків "ЛДНР".