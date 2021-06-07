Зустріч Байдена і Путіна: Блінкен пригрозив РФ у разі її "агресивних або безрозсудних" дій

США дадуть відповідь, якщо Росія діятиме агресивно, заявив Блінкен / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові реагувати на "агресивні або безрозсудні" дії Росії. Причому наслідки можуть наздогнати РФ і перед самітом президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Блінкен зазначив, що США вважали б за краще мати стабільніші та передбачуваніші відносини з Росією, повідомляє Axios.

"Ми ясно дали це зрозуміти. Але ми також ясно дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо по відношенню до нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо", - сказав держсекретар США.

Він додав, що Байден зустрінеться з Путіним в червні "не всупереч", а "через цю агресію" і кібератаки на Сполучені Штати.

"Байден ясно і прямо скаже, чого той може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж ясно дасть зрозуміти, що якщо Росія в своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу стабільнішим відносинам. Це піде на користь нашому народу, російському народу, всьому світу - стратегічна стабільність, контроль над озброєннями", - сказав Блінкен.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації Вашингтона і Москви перед самітом двох держав і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками переговорів сторони підтвердили намір провести захід і опублікували відповідні заяви.

25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що саміт США та Росії відбудеться 16 червня в Женеві.

Пізніше ЗМІ повідомили, що саміт Байдена і Путіна може відбутися не в Женеві, а в маєтку Lohn, що знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії.

Під час саміту США планують порушити низку питань. Зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі Байдена і Путіна обговорюватимуться питання американо-російських відносин. Однак він допустив обговорення і України.