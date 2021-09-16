Зустріч Байдена і Путіна із запуском СП-2 - це удар по Європі: Польща покликала Київ у союз 9 країн

Зустріч Байдена і Путіна, запуск СП-2, а також події у Афганістані та Білорусі вкрай небезпечні для країн Східної Європи - Ціхоцький / УНІАН

Польща і Україна спільно з країнами Балтії, Чехією, Угорщиною, Словаччиною та Румунією опинилися в небезпеці через зміну ситуації на світовій політичній арені в гірший бік. Тому держави повинні створити новий дискусійний формат для того, щоб обговорювати питання подолання різних викликів і загроз. Про це заявив польський посол Бартош Ціхоцький.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Угорщина, Словаччина і Румунія після низки важливих геополітичних подій стикаються з новими загрозами і викликами. І для боротьби з такими явищами потрібен спеціальний перемовний формат.

"Ситуація через завершення будівництва Північного потоку-2, саміту президентів США і Росії у Женеві і подій у Афганістані та Білорусі змінюється не на краще. Тому такий формат потрібен для спільного подолання викликів", - зазначив дипломат.читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому

За його словами, ситуація небезпечна для всіх вищевказаних країн, проте по-різному. Найгірше становище саме в України, оскільки вона не входить ані до Євросоюзу, ані до Євроатлантичного альянсу.

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"На вашій території триває агресія і окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї поганої динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики, на ці загрози", - підкреслив Бартош Ціхоцький.

Відносини України та Польщі

Польща послідовно підтримує Україну в політичних та економічних питаннях. Варшава засуджує дії Росії, виступає проти окупації Москвою Криму та Донбасу, і є прихильником відновлення територіальної цілісності і суверенітету української держави.

При цьому Польща після того, як суд ЄС заборонив монополію Газпрому над трубопроводом OPAL, розраховує стати газовим хабом, а також планує видобуток газу на заході України.

Також у Варшаві вітають проведення саміту щодо Кримської платформи. На заході з повернення Україні окупованого півострова Польща була присутня на рівні президента країни Анджея Дуди.