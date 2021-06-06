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Зустріч Байдена і Путіна: ЗМІ дізналися про рішення щодо повітряної блокади у Швейцарії

6 червня 2021, 12:52

Швейцарія має намір вжити заходів безпеки за аналогією зі Всесвітнім економічним форумом.

Путін Байден
У Женеві закриють повітряний простір на період перемовин Байдена і Путіна - ЗМІ / Reuters

Повітряний простір над Женевою закриють на час проведення саміту США і Росії, в рамках якого пройде зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна. Управління цивільної авіації Швейцарії спільно з Військово-повітряними силами країни опрацьовує деталі реалізації такого сценарію.

Як повідомляє швейцарське видання NZZ am Sonntag, небо над Женевою мають намір "закрити" 16 червня, коли пройде саміт американської і російської держав, а також зустріч Байдена і Путіна. Деталі забезпечення заходів безпеки узгоджуються на рівні цивільної авіації та ВПС Швейцарії.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

Підкреслюється, що у Федеральному управлінні цивільної авіації Швейцарії BAZL відзначають ретельну підготовку до закриття повітряного простору над Женевою. Держава має намір вжити заходів безпеки, схожих з тими, які приймаються напередодні Всесвітнього економічного форуму.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня пройшли консультації США і РФ за участю радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева. За підсумками дискусії сторони домовилися продовжити перемовини в рамках саміту Вашингтона і Москви.

Наступного дня, 25 травня, у Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили проведення американо-російського саміту, в рамках якого пройде зустріч Байдена і Путіна. Захід відбудеться 16 червня у Женеві.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що на зустрічі Байдена і Путіна обговорюватимуться проблеми відносин Росії і США. При цьому він припустив, що сторони обговорять і питання України.

Старша директорка щодо Європи Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат розповіла про те, що Байден має намір заявити Путіну про підтримку України, а також обговорити з главою РФ ситуацію у Білорусі, проблеми у сфері цивільної авіації та питання подальшого роззброєння держав.

новини Росії новини США Швейцарія Володимир Путін Джо Байден
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