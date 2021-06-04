Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі розкрили плани США щодо України

Байден заявить Путіну про підтримку територіальної цілісності України - Білий дім / Reuters

Під час зустрічі президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним американський глава держави підтвердить підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Крім цього Байден має намір обговорити з Путіним питання подальшого роззброєння держав, ситуацію у Білорусі і дотримання норм польотів цивільної авіації. Про це заявила старший директор щодо Європи Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат.

Як розповілачиновниця, Байден на перемовинах з Путіним має намір підтвердити прихильність США територіальній цілісності України.

Крім того, за її словами, лідери США і РФ під час зустрічі у Женеві обговорять актуальні загрози сучасності і питання подальшого роззброєння Москви і Вашингтона. Також Байден планує поговорити з Путіним про ситуацію у республіці Білорусь і норми цивільної авіації.

Слоат підкреслила, що питанню Росії приділять пильну увагу на саміті НАТО, який повинен відбутися 14 червня. У заході візьме участь і президент Штатів Джо Байден.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив про наслідки

Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі Байдена і Путіна обговорюватимуться питання американо-російських відносин. Однак він припустив обговорення України.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня пройшли консультації Вашингтона і Москви перед самітом двох держав і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками перемовин сторони підтвердили намір провести захід і опублікували відповідні заяви.

25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили, що саміт США і Росії відбудеться 16 червня у Женеві.

2 червня прес-секретар російського глави держави Дмитро Пєсков заявив, що під час діалогу Путіна і Байдена сторони повинні обговорити проблемні питання у сфері кібербезпеки.

Спікерка Білого дому Джен Псакі сказала, що Байден має намір поговорити з Путіним про хакерські атаки. При цьому вона не виключила застосування Штатами нових заходів щодо Росії через кібератаку на компанію JBS.