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Саміт Путіна і Зеленського: у Кремлі розкрили, чи є зрушення у підготовці зустрічі президентів

22 липня 2021, 07:04

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року мають комерційний характер і їх не ведуть глави держав, заявив прессекретар Путіна.

Пісок
Дмитро Пєсков розповів про контакти Путіна і Зеленського щодо транзиту газу/ Фото Reuters

У Кремлі прокоментували угоду США та Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2.

Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року носять комерційний характер, їх не ведуть глави держав, передає РИА Новости.

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року носять комерційний характер, їх не ведуть президенти", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи плануються у Путіна телефонні контакти з президетом України Володимиром Зеленським в найближчому майбутньому на цю тему.

Він також додав, що зрушень у підготовці зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.

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Як повідомляв Главред, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоби підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали щодо газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

новини Росії транзит газу Дмитро Пєсков Північний потік-2
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