Зустріч збірних України та Росії на Євро-2020: у Путіна оцінили сценарій і зробили прогноз

Спорт є спорт, загострення між Росією і Україною через футбол не буде - Пєсков / УНІАН

Нової конфронтації Москви і Києва через можливу гру збірних України і Росії з футболу в рамках чемпіонату Євро-2020 не буде. Спортивні змагання повинні залишатися поза політичними процесами. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у Кремлі не бачать можливості нового загострення російсько-українських відносин через потенційну зустріч збірних двох країн у рамках чемпіонату Європи з футболу.

"Спорт є спорт. Нам треба бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями",- підкреслив Дмитро Пєсков.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму збірної України, в якій команда виступатиме на Євро-2020, яке пройде з 11 червня по 11 липня. На футболках української збірної - Крим і гасло "Слава Україні – Героям слава".читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

У російській Держдумі різко відреагували на нову форму збірної України. Депутат Дмитро Свищев висловив надію, що УЄФА нібито не дозволить українській команді виступати в такій екіпіровці.

7 червня в УЄФА схвалили нову форму збірної України. У Європейській футбольній асоціації сказали, що екіпірування не порушує жодних вимог і норм.

Один з чвертьфінальних матчів Євро-2020 пройде у Росії - місті Санкт-Петербург. Якщо Україна проб'ється до цієї стадії, то збірна зможе зіграти у Петербурзі у формі з Кримом і гаслом "Слава Україні".

ЗМІ стверджують, що російська футбольна влада розглядає можливість відмови збірної Росії від участі у Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.