Зустріч Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона щодо Донбасу: у Кремлі оголосили про підтримку саміту

У Кремлі відповіли на заяву з Офісу президента про те, що саміт нормандського формату може відбутися найближчим часом.
Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Але наразі немає жодних конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Як повідомляє ТАСС, у четвер, 15 липня, спікер Кремля сказав, що існує консенсус на рівні країн нормандського формату для проведення нового саміту. Однак про конкретні терміни сторони наразі не домовилися.
"Ви знаєте, що всі учасники "нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту. Але конкретних прикидок щодо термінів наразі ще немає ", - підкреслив Пєсков.читайте такожПутін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що саміт лідерів країн нормандської четвірки може відбутися вже найближчим часом. Сторони мають намір реалізувати мирні домовленості на базі кластерів за Мінськими угодами, які розробили Франція, Німеччина та Україна. За його словами, зустріч наразі відкладається через позицію Росії.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що Німеччина, Франція та Україна наполягають на проведенні зустрічі на рівні лідерів країн нормандського формату. План з реалізації Мінських угод, який слід обговорити, передано Москві. Наразі зустріч відкладається через Росію.
- Глава держави Володимир Зеленський також розповів про те, що під час свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Байдена взяти участь у перемовинах щодо врегулювання збройної конфронтації на Донбасі. Якщо на це погодяться Німеччина, Франція і Росія, ідею можна реалізувати в рамках нормандського формату.