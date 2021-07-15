Зустріч Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона щодо Донбасу: у Кремлі оголосили про підтримку саміту

Росія підтримує проведення саміту "нормандської четвірки", однак про терміни говорити зарано - Пєсков / Reuters

Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Але наразі немає жодних конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у четвер, 15 липня, спікер Кремля сказав, що існує консенсус на рівні країн нормандського формату для проведення нового саміту. Однак про конкретні терміни сторони наразі не домовилися.

"Ви знаєте, що всі учасники "нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту. Але конкретних прикидок щодо термінів наразі ще немає ", - підкреслив Пєсков.читайте такожПутін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що саміт лідерів країн нормандської четвірки може відбутися вже найближчим часом. Сторони мають намір реалізувати мирні домовленості на базі кластерів за Мінськими угодами, які розробили Франція, Німеччина та Україна. За його словами, зустріч наразі відкладається через позицію Росії.

Перемовини щодо Донбасу