"Ви вбили власного пасажира": Ryanair в соцмережах засипали гнівними коментарями

На сторінках Ryanair в соцмережах компанію звинувачують у "пособництві диктатору".
Після гучного затримання в Мінську ексглавреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в соцмережах люди закликають до бойкоту компанії Ryanair.
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку свого борту в Мінську, на якому знаходився Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич.
Про небезпеку на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі. Саме вони дали вказівку посадити літак у Мінську.
Для того щоб затримати Протасевича, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.
Тим часом, на сторінках Ryanair в соцмережах компанію звинувачують у "пособництві диктатору".
"Пояснення інциденту в Мінську є абсолютно неприйнятним. Ви дозволили диктатурі заарештувати невинну людину, яка, ймовірно, буде засуджена до смертної кари, і ви про це знали (він попереджав про це). Також ви ризикували життями всіх пасажирів, оскільки приземлили літак в далекому аеропорту, який був набагато далі від Вільнюса. Зараз всі світові лідери роблять правдиві заяви, але ви віддаєте перевагу брехати", — пишуть обурені користувачі.
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"Ніколи більше не буду користуватися вашими рейсами. Ганьба вам. Свободу Білорусі", - пише користувач anz0rchik.
"Як ваш літак з Романом потрапив до Лукашенка? Ви вбили свого пасажира! Ви розумієте?",- зазначає maria_fromhere.
"Як ваша компанія допустила викрадення літака?", - запитує chi_chi_ph.
"Ви підтримуєте геноцид у центрі Європи?", - обурюється rakipovich.
"Як ви могли допомогти Лукашенку схопити Романа, щоб катувати, а потім вбити", - пишуть в мережі.
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Пізніше авіакомпанії Ryanair прокоментувала екстрену посадку свого літака в Мінську.
"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через 2 години влада дозволила літаку вилетіти до Вільнюса разом з пасажирами та екіпажем", — йдеться в повідомленні.
Затримання Романа Протасевича - про що раніше повідомляв Главред:
- 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская назвала це "операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
- Роман Протасевич проходить обвинуваченим за трьома статтями.
- Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.