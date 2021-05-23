"Ви вбили власного пасажира": Ryanair в соцмережах засипали гнівними коментарями

RYANAIR влип в скандал / 1zoom.ru

Після гучного затримання в Мінську ексглавреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в соцмережах люди закликають до бойкоту компанії Ryanair.

Літак Ryanair здійснив екстрену посадку свого борту в Мінську, на якому знаходився Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Про небезпеку на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі. Саме вони дали вказівку посадити літак у Мінську.

Для того щоб затримати Протасевича, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.

Тим часом, на сторінках Ryanair в соцмережах компанію звинувачують у "пособництві диктатору".

"Пояснення інциденту в Мінську є абсолютно неприйнятним. Ви дозволили диктатурі заарештувати невинну людину, яка, ймовірно, буде засуджена до смертної кари, і ви про це знали (він попереджав про це). Також ви ризикували життями всіх пасажирів, оскільки приземлили літак в далекому аеропорту, який був набагато далі від Вільнюса. Зараз всі світові лідери роблять правдиві заяви, але ви віддаєте перевагу брехати", — пишуть обурені користувачі.

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"Ніколи більше не буду користуватися вашими рейсами. Ганьба вам. Свободу Білорусі", - пише користувач anz0rchik.

"Як ваш літак з Романом потрапив до Лукашенка? Ви вбили свого пасажира! Ви розумієте?",- зазначає maria_fromhere.

"Як ваша компанія допустила викрадення літака?", - запитує chi_chi_ph.

"Ви підтримуєте геноцид у центрі Європи?", - обурюється rakipovich.

"Як ви могли допомогти Лукашенку схопити Романа, щоб катувати, а потім вбити", - пишуть в мережі.

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Пізніше авіакомпанії Ryanair прокоментувала екстрену посадку свого літака в Мінську.

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через 2 години влада дозволила літаку вилетіти до Вільнюса разом з пасажирами та екіпажем", — йдеться в повідомленні.

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