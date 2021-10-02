Вибори в Грузії: оприлюднили перші результати екзитполів

Якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.
Грузинські ЗМІ оприлюднили перші результати місцевих виборів в країні - політсила Михайла Саакашвілі посідає друге місце, повідомляє Ехо Кавказу.
Станом на 17:00, згідно з даними екзитполу, проведеного компанією IPSOS:
- "Грузинська мрія" 38,6%;
- "Єдиний національний рух" 33%;
- "За Грузію" 7,6%;
- "Гірчі - більше свободи" 4.8%;
- "Лело" 4%;
- "Для народу" 2%;
- "Гірчі" 1.6%;
- "Громадяни" 1.1%;
- "Європейська Грузія" 1%;
- Лейбористська партія 1%;
- "Альянс патріотів" 0.9%;
- "Третя сила-Стратегія Агмашенебелі" 0.8%.
Станом на 18:00, згідно з даними екзитполу, проведеного компанією Gorbi:
- "Грузинська мрія" 47.6%;
- "Єдиний національний рух" 27.1%;
- За Грузію 6.8%;
- "Лело" 2.8%;
- "Гірчі - більше свободи" 2.8%;
- "Європейська Грузія" 2.6%;
- Лейбористська партія 1.8%;
- "Альянс патріотів" 1.6%;
- "Третя сила-Стратегія Агмашенебелі" 1.3%;
- "Громадяни" 1%;
- "Гірчі" 0.9%;
- Інші партії 3.7%.
Згідно з угодою щодо виходу з політичної кризи, в тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.
Повернення Саакашвілі в Грузії
Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.
"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.
Пізніше стало відомо про його затримання.
Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.