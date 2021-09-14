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Вистрибнув зі штанів: Жириновський зганьбився, критикуючи Путіна на росТБ

14 вересня 2021, 16:38

Конфуз з лідером ЛДПР стався під час того, як він обрушився з критикою на тих, хто "влаштував капіталізм".

Жириновський
Володимир Жириновський / УНІАН

Скандальний лідер Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський влип у новий скандал.

В ході телевізійних передвиборчих дебатів російський політик буквально вистрибнув зі штанів в запалі дискусії.

Зазначимо, що Жириновський втратив штани під час своєї промови на передвиборчих дебатах на каналі ТВЦ.

Звернемо увагу, що конфуз з лідером ЛДПР стався під час того, як він обрушився з критикою на тих, хто "влаштував капіталізм".

"Всі урядові міністри, всі губернатори, вони, так би мовити, комуністи", - заявив Жириновський.

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При цьому під гарячу руку Жириновського також потрапив і Володимир Путін, якого він назвав комуністом.

Однак його промову перервав казус - у Політика різко сповзли штани. Жириновський не замовк і трохи повільніше продовжив свій сірник, паралельно поправляючи одяг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для прибуття на передвиборний з'їзд своєї партії Жириновський обрав карету, в яку були запряжена трійка коней. Керував ними кучер.

Однак перформанс явно пішов не за планом. Коні, очевидно, злякалися гучного шуму і руху.

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Вони відмовлялися заходити в зал, де починався з'їзд. При цьому одна з тварин не стрималася і наклала величезну купу прямо посеред дороги.

Жириновський, помітивши конфуз, заявив, що кінь обісралася через страх.

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новини Росії Володимир Жириновський
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