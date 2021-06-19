Постріл у молоко: Лукашенко заявив, що Мінськ не прийматиме літаки з Києва

Лукашенко заявив, що Мінськ не прийматиме літаки з Києва / УНІАН

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України. Це рішення пов'язане із забороною прольоту білоруських літаків у небі над Україною.

Заяву Лукашенка цитує видання "Белта". Невизнаний президент Білорусі оголосив таке рішення у суботу, 19 червня.

"Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 травня доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

У вівторок, 25 травня, Кабмін офіційно закрив авіасполучення України з Білоруссю. Рішення Києва почало діяти з 26 травня.

Причиною таких дій Києва є інцидент у Мінську 23 березня, коли білоруська влада посадила літак рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс у столиці Білорусі під приводом бомби на борту. У літаку знаходився білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, який був затриманий силовиками