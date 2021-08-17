Вистрілив в голову: малолітня дитина випадково вбила свою матір

Малюк знайшов пістолет / kiev.informator.ua

У США дитина випадково застрелила свою 21-річну матір. Трагедія сталася під час відеодзвінка, пише NBC News.

Мешканка Флориди Шамайа Лінн померла, отримавши вогнепальне поранення в голову. Копів на місце події викликав один з учасників відеоконференції в Zoom, під час якої сталася трагедія.

Чоловік побачив у кімнаті жінки немовля і почув постріл, після цього Лінн впала на спину.

За даними правоохоронців, дитина випадково знайшла в квартирі заряджений пістолет. Поліція припускає, що зброя належала її батькові.

Справа вже розслідується. Однак офіційні звинувачення поки нікому не пред'явили.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.