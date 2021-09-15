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"Постріли з території України": у Білорусі оголосили про обстріли державного герба з рушниці

15 вересня 2021, 16:15

Інцидент трапився 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

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У Білорусі заявили, що стовп і щиток з гербом були обстріляні з території України / Держприкордонкомітет Білорусі

У прикордонному комітеті Білорусі зробили заяву, згідно з якою на ділянці Пінського прикордонного загону на кордоні з Україною було пошкоджений прикордонний стовп і щиток з державним гербом. Білоруські прикордонники стверджують, що в стовп стріляли з української території з мисливської рушниці.

Як повідомляє пресслужба білоруських прикордонників у середу, 15 вересня, інцидент стався чотири дні тому. На ділянці Пінського прикордонного загону співробітники служби проводили огляд застави Сваринь, в результаті якого вони виявили пошкодження на прикордонному стовпі і щитку з державною символікою республіки Білорусь.читайте також"На вилах би винесли Зеленського": Лукашенко пригрозив разом з Путіним за добу вдарити по Україні

У Держприкордонкомітеті стверджують, що обстріли були здійснені з мисливської рушниці з території української держави.

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Обстріляний щиток з державною символікою / Держприкордонкомітет Білорусі
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Обстріляний стовп на кордоні з Україною / Держприкордонкомітет Білорусі

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли були здійснені з території України. Було відкрито провадження", - підкреслюється в повідомленні.

Відносини України та Білорусі

Політичні відносини України і республіки Білорусь значно зіпсувалися після подій серпня минулого року, коли офіційний Мінськ застосував силу до мирних протестувальників, а Лукашенко звинуватив Зеленського у нібито фінансуванні білоруської опозиції.

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В серпні Олександр Лукашенко, якого офіційний Київ не визнає президентом Білорусі з 5 листопада 2020 року, зробив низку нових різких заяв щодо України. Зокрема, він висловив готовність визнати окупований Крим територією РФ після того, як це зробить російський великий бізнес.

Також Лукашенко звинуватив особисто президента України Зеленського у тому, що український гарант нібито "постачає бойовиків", "зброю" і "вибухівку" на територію Білорусі.

Крім того, Лукашенко пригрозив перетнути білорусько-український кордон без зброї, щоб, мовляв, отримати підтримку "90% українців" і нібито "повернути Україну".

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