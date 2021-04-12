З'ясувалися подробиці візиту покійного принца Філіпа до Криму

У 2004 році герцог опинився в Україні з нагоди 150-річчя Кримської війни. Він побував у Севастополі.
Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп був в Україні два рази - в 1973 році на змаганнях з кінного спорту і в жовтні 2004 року у зв'язку зі 150-річчям Кримської війни, пишуть британські ЗМІ.
На спортивний турнір, який тоді проходив у Києві, він приїхав разом з принцесою Анною. Українське місто герцогу Единбурзькому дуже сподобалося. Він протягом цілої години літав на приватному літаку над Києвом, щоб побачити його з усіх боків за короткий проміжок часу.
У 2004 році герцог опинився в Україні з нагоди 150-річчя Кримської війни. Він побував у Севастополі, де теж мав можливість ближче познайомитися з новим для себе містом.
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Крім того, з ним разом поїхав королівський фотограф Kirsty Wigglesworth. Він поділився своїми спогадами про той далекий день:
"Я також був причетний до візиту. Я знайшов унікальний пам'ятник британських і французьких військових, які загинули на Кримській війні. Він був встановлений під Балаклавою. Радянська влада знесла і викинула його на сміттєвий полігон, а потім його занесла в Керч. Я знайшов його, сфотографував і передав інформацію британським дипломатам. Пам'ятник, котрий дуже постраждав, перевезли на місце первісної установки", - зазначив чоловік.
Смерть принца Філіпа - про що раніше писав Главред:
- В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений до медустанови імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
- У січні 2019 року принц Філіп, будучи за кермом позашляховика, потрапив у ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії. З перевернутого транспортного засобу чоловік королеви вибрався самостійно, йому допомогли очевидці аварії.
- 9 квітня у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп. Про це раніше з'явилося повідомлення на сторінці королівської сім'ї в Twitter.