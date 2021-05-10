З'ясувалося, що сталося з лікарем Навального, який зник у лісі

Лікар Навального розповів, куди зник / instagram / navalny

Голова омського МОЗ Олександр Мураховський та колишній лікар місцевої лікарні швидкої допомоги номер 1 (ЛШМД-1), в якій лікували опозиціонера Олексія Навального, заявив, що заблукав у лісі.

"Самопочуття хороше, завтра готовий приступити до роботи. Стався нещасний випадок, я не зміг знайти дорогу з лісу", - розповів він, пише Telegram-канал Daily Storm.

За його словами, дорогу з лісу він шукав майже три доби. Про це Мураховський розповів, стоячи в районі села Басли (Російська Сибір).

Він також подякував тим, хто брав участь у пошуковій операції і вибачився, що "не дав відзначити свято 9 травня".

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