З'ясувалося, що сталося з лікарем Навального, який зник у лісі

За його словами, дорогу з лісу він шукав майже три доби. Про це Мураховський розповів, стоячи в районі села Басли (Російська Сибір).
Голова омського МОЗ Олександр Мураховський та колишній лікар місцевої лікарні швидкої допомоги номер 1 (ЛШМД-1), в якій лікували опозиціонера Олексія Навального, заявив, що заблукав у лісі.
"Самопочуття хороше, завтра готовий приступити до роботи. Стався нещасний випадок, я не зміг знайти дорогу з лісу", - розповів він, пише Telegram-канал Daily Storm.
За його словами, дорогу з лісу він шукав майже три доби. Про це Мураховський розповів, стоячи в районі села Басли (Російська Сибір).
Він також подякував тим, хто брав участь у пошуковій операції і вибачився, що "не дав відзначити свято 9 травня".
Отруєння Олексія Навального - про що важливо знати:
- Російський опозиційний політик Олексій Навальний поскаржився на погане самопочуття 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську з метою надання Навальному медичної допомоги. Політик був госпіталізований і впав у кому.
- 22 серпня Олексія Навального привезли в Німецьку клініку Шаріте для проходження подальшого лікування.
- У Німеччині зробили офіційну заяву про те, що політик Олексій Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. Відповідний висновок був зроблений експертами трьох держав-ФРН, Франції та Швеції.
Автор: Катерина Трохимчук