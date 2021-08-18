З'ясувалося, куди втік президент Афганістану

Президент Афганістану втік до ОАЕ

Президент Афганістану Ашраф Гані у зв'язку із захопленням влади в країні Талібан був змушений втекти разом із сім'єю до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомляє Міністерство закордонних справ ОАЕ.

У МЗС підтвердили, що Гані разом з родиною перебувають у Еміратах. Їх прийняли із гуманітарних міркувань. Додаткової інформації в цій заяві не було представлено.

Гані залишив країну 15 серпня на тлі стрімкого захоплення Талібаном великих афганських міст і згодом столиці - Кабулу. Також повідомлялося, що він визнав військову перемогу талібів, але вважає їхню владу нелегітимною.

Ситуація в Афганістані-про що раніше писав Главред:

США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення щодо виведення своїх військ із країни. Американський військовий контингент має повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Реклама

читайте такожВ Афганістані стрілянина на мітингу: Талібан відкрив вогонь по мирних протестувальниках, є жертви

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпеку у виведенні військ США із Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.