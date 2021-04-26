З'ясувалося, про що говорив Макрон із Путіним

Лідери двох країн скоро планують оголосити про ініціативи щодо вирішення проблеми Нагірного Карабаху.
Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон домовилися незабаром оголосити про ініціативи щодо вирішення проблеми Нагірного Карабаху, повідомили в понеділок в канцелярії французького лідера.
Макрон в ході розмови з Путіним закликав його щиро домагатися зниження напруженості з Україною.
Також президент Франції Еммануель Макрон заявив під час телефонної розмови з президентом Росії, що він стурбований даними про стан здоров'я Навального.
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"До нас надходять тривожні чутки про Олексія Навального і стан його здоров'я у в'язниці", - заявив Путіну Макрон.
Переговори Путіна і Зеленського - про що повідомлялося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
Автор: Катерина Трохимчук