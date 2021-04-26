З'ясувалося, про що говорив Макрон із Путіним

Макрон поспілкувався з Путіним / Сайт Кремля

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон домовилися незабаром оголосити про ініціативи щодо вирішення проблеми Нагірного Карабаху, повідомили в понеділок в канцелярії французького лідера.

Макрон в ході розмови з Путіним закликав його щиро домагатися зниження напруженості з Україною.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив під час телефонної розмови з президентом Росії, що він стурбований даними про стан здоров'я Навального.

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"До нас надходять тривожні чутки про Олексія Навального і стан його здоров'я у в'язниці", - заявив Путіну Макрон.

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