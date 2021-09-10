Світ залишиться без інтернету: вчені назвали дату великомасштабного лиха

Світ залишиться без Інтернету / pixabay.com

Останні найпотужніші сонячні бурі відбулися в 1859 році і 1921 році. Вони стали світовими лихами, так як завдали величезної шкоди комунікаційній мережі того часу. Зокрема, найбільше постраждав телеграф.

Потужна сонячна буря трапляється приблизно раз на століття. Однак вона може мати катастрофічні наслідки, нищівно впливаючи на різні людські технології. В результаті, світ може зануритися в "інтернет-апокаліпсис".

У дослідженні Каліфорнійського університету йдеться про те, що магнітне поле Землі захищає людство від сонячного вітру, який складається з заряджених частинок, що виходять від сонця. Але раз на 80-100 років ці вітри переростають в сонячні супербурі, які можуть спровокувати світове відключення інтернету. Так може тривати кілька місяців

Дослідник Сангіта Абду Джіоті оцінила стійкість існуючої інфраструктури Інтернету до екстремального явища космічної погоди.

Вона з'ясувала, що оптоволоконні протяжні лінії і підводні кабелі, на яких грунтується глобальна інтернет-інфраструктура, уразливі для струмів, що створюються на земній корі сонячними супербурями.

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"Корональний викид маси включає в себе викид в космос електрично зарядженої матерії і супутнього магнітного поля. Коли вона досягає Землі, то вступає у взаємодію з магнітним полем Землі і створює на корі геомагнітні індуковані струми", - йдеться в дослідженні.

Також наголошується, що струм від сонячних бур може потрапити в довгі провідники, наприклад, лінії електропередач, і пошкодити їх.

читайте такожКліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису"У сучасних інтернет-кабелях великої протяжності оптичне волокно несприйнятливе до геомагнітних індукованих струмів. Але в цих кабелях також розміщені повторювачі з електричним живленням з інтервалом 100 км, які можуть бути пошкоджені", - зазначила Джіоті.

Поточний сонячний цикл може стати одним з найсильніших за всю історію спостережень. Якщо порівняти його з попереднім циклом, який закінчився в 2019 році з піковою кількістю сонячних плям 116, то кількість сонячних плям на піку поточного циклу "дуже велика" - від 210 до 260.

І якщо ця оцінка точна, то ймовірність великомасштабної події з'являється вже в цьому десятилітті.

У підсумку США залишаться відключеними від Європи.

Нагадаємо, раніше міжурядова група експертів зі зміни клімату заявила, що Земля нагрівається швидше, ніж передбачалося раніше. У такому випадку можливість уникнути катастрофічних наслідків зменшується, йдеться у звіті вчених, над яким вони працювали 8 років.