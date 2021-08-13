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Вибух автобуса у Воронежі: зросла кількість постраждалих, дівчині відірвало ноги - вона померла

13 серпня 2021, 06:40

Внаслідок вибуху з автобуса зірвало обшивку, вилетіли шибки. На місце події прибули співробітники ФСБ - вони шукають сліди вибухових речовин.

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У Воронежі вибухнув автобус з пасажирами / скріншот

Увечері 12 серпня в російському Воронежі стався вибух у пасажирському автобусі ПАЗ. Постраждали 16 осіб, серед них є люди з важкими травмами. 35-річній жінці відірвало ноги - згодом вона померла у лікарні.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, стан трьох госпіталізованих важкий, п'ятьох — середньої тяжкості. Ще дві людини потрапили в опікове відділення. Наймолодшій з постраждалих 18 років. Пасажири дістали опіки, травми очей, переломи.

Вибух стався практично в центрі міста. Оскільки поруч знаходиться пожежна частина, рятувальники на місце події прибули практично миттєво. Внаслідок вибуху з автобуса зірвало обшивку, вилетіли шибки.

Серед причин вибуху спочатку називали версію про вибух газового балона. Однак водій автобуса заявив, що автобус працював на дизельному паливі. На місце події прибули співробітники ФСБ - вони шукають сліди вибухових речовин.

Як повідомляв Главред, в неділю, 8 серпня, в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті, його госпіталізували. Потерпілому 61 рік, інші громадяни не постраждали.

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