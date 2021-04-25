Вибух на складах боєприпасів у Чехії: Земан спробував "відмазати" РФ

Мілош Земан вважає, що не варто робити поспішних висновків щодо вибуху на складах у Чехії / Reuters

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що у справі про вибух на складах боєприпасів у східній частині країни, який стався у 2014 році, є багато "білих плям", і потрібно дочекатися підсумків розслідування.

Вибух на складах міг статися через необережне поводження з боєприпасами, розповів чеський лідер під час виступу в неділю, 25 квітня, в ефірі телеканалу Prima, повідомляє Радіо Прага.

За його словами, друга версія вибуху – причетність спецслужб іншої держави.

"... необхідно дочекатися підсумків розслідування щодо вибухів..., перш ніж робити висновки, оскільки доказів присутності російських агентів на складі боєприпасів не було у звітах контррозвідки. Однак з цього не випливає, що немає підозр, що вони там дійсно були", – сказав глава держави.

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року у чеському селі Врбетіца стався вибух на складах боєприпасів. Через вибух було багато руйнувань, загинули два місцевих жителі.

Увечері 17 квітня поточного року прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага знайшла російський слід в організації вибуху.

Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників Головного управління Генштабу Міноборони Росії (раніше називалося Головне розвідуправління) Олександра Петрова та Руслана Боширова.

ЗМІ дізналися, що справжні імена "Петрова" та "Боширова" – Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга.

"Боширова" й "Петрова" підозрюють в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері у березні 2018 року.

Російська влада назвала звинувачення чеської сторони голослівними й обурливими.

Після цього почалася "дипломатична війна" – Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, а РФ зважилася на випровадження 20 співробітників чеського посольства.

Довідка. Мілоша Земана не раз звинувачували у проросійській позиції. Зокрема, президента Чехії критикували за те, що він наприкінці жовтня 2019 року зустрівся з делегацією проросійських "активістів" із захопленого РФ Криму.