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Вибух у Кабулі влаштували американські військові - ЗМІ

29 серпня 2021, 17:49

На місці вибуху нібито знищили бойовиків ІДІЛ.

Сенат США
США нібито ліквідували смертника / Reuters

У неділю, 29 серпня, в столиці Афганістану Кабул пролунав потужний вибух. ЗМІ пишуть, що його здійснили американські військові.

Про це з посиланням на чиновника США пише на Reuters.

Зокрема, зазначається, що влада США вдалася до такої ситуації, щоб знешкодити смертника, який нібито прямував для здійснення теракту в аеропорт.

Також держслужбовець зазначив, що даний ракетний удар був націлений по бойовиках ІДІЛ. Однак він підкреслив, що "інформація не точна і може змінитися".

Попередньо відомо, що сьогоднішній вибух був наслідком ракетних обстрілів.

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Дивіться відео: Війна в Афганістані

Нагадаємо, сьогодні вибух, як і раніше, стався поблизу аеропорту. Є відомості про те, що щонайменше загинули дві людини. Також ЗМІ передає про трьох поранених.

Також раніше 26 серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.

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новини США Кабул новини Афганістану вибух
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