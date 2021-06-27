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Вибухи на військових складах у Чехії: Прага висунула Москві гучне звинувачення

27 червня 2021, 18:47

Заява Андрія Бабіша стала відповіддю Мілошу Земана який закликав розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Бабиш
Андрій Бабіш / УНІАН

Прем'єр-міністр Чехія Андрій Бабіш заявив про те, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації.

Інших версій влада Чехії не розглядає, підкреслив він в ефірі CNN Prima News.

Чеський прем'єр звернув увагу на те, що уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетиці в понеділок.

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Зазначимо, що заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Скандал з підробленими паспортами Петрова і Боширова

Раніше копію паспорта громадянина Молдови на ім'я Микола Попа опублікувала розслідувальна група Bellingcat.

Стверджується, що вона фігурує в матеріалах чеського слідства про вибухи на складах боєприпасів в селищі Врбетіце в 2014 році, в яких підозрюють співробітників ГРУ.

"Мішкін-Петров" став громадянином Молдови Ніколає Попа, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

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