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Вибухи в Чехії: спливли несподівані деталі у справі Петрова і Боширова

7 травня 2021, 17:28

Журналісти знайшли власника паспорта, який використовував у Чехії агент ГРУ Олександр Петров.

Петрова і Боширова запідозрили в новій диверсії
Агентів ГРУ засікли в Чехії / Reuters

Стало відомо ім'я громадянина Молдови, підроблену копію паспорта якого імовірно використовував у Чехії в 2014 році співробітник російської військової розвідки Олександр Мішкін (Олександр Петров).

Як повідомив в Facebook журналіст дослідницького видання RISE Moldova Володимир Тхорик, ідентифікувати власника паспорта вдалося молдавським журналістам за допомогою зарубіжних колег.

Для виготовлення підробленої копії паспорта на ім'я Миколи Попи був використаний паспорт громадянина Республіки Молдова Віталія К. з Дрокиївського району Молдови, який живе в США, йдеться в матеріалі.

Його особу вдалося ідентифікувати завдяки базі даних авіаперельотів. З'ясувалося, що молдаванин користувався своїм паспортом ще в 2015 році, тобто вже після вибухів на чеських складах. Зокрема, він літав по ньому з Нью-Йорка в Кишинів транзитом через Москву.

Журналісти зв'язалися з Віталієм К., який підтвердив цю інформацію, підкресливши, що в Москві не залишав транзитну зону аеропорту. За його словами, при перельотах не виникло жодних проблем.

У паспорті, який використовував Мішкін-"Петров", від цього паспорта залишили номер і рік видачі. Ім'я та дати народження були підроблені.

читайте такожУ Чехії розкрили деталі "вибухових гастролей" Петрова і Боширова в 2014 році

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Скандал з підробленими паспортами Петрова і Боширова:

Раніше копію паспорта громадянина Молдови опублікувала розслідувальна група Bellingcat.

Стверджується, що вона фігурує в матеріалах чеського слідства про вибухи на складах боєприпасів в селищі Врбетіце в 2014 році, в яких підозрюють співробітників ГРУ.

"Мішкін-Петров" став громадянином Молдови Ніколає Попа, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Хто такі Петров і Боширов:

Британська поліція називає "Петрова" і " Боширова" підозрюваними в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

На початку вересня минулого року Володимир Путін заявив, що російська влада знає, "хто вони такі", і що вони "цивільні, звичайно".

Наступного дня "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян. Зокрема, вони заявили, що перебували в Солсбері як туристи. Звинувачення, пов'язані з отруєнням, вони заперечують.

За даними Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.

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