"Я і через це переступлю – за мною не заіржавіє": Лукашенко пообіцяв визнати Крим територією РФ

Лукашенко визнає Крим територією РФ після аналогічного рішення російських олігархів / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий визнати окупований Крим територією Росії, тому що через "недружню" політику України щодо офіційного Мінська у нього відтепер "розв'язані руки". Влада республіки формально назве Крим "російським" тоді, коли це зроблять російські олігархи і постачатимуть туди продукцію. При цьому Лукашенко готовий "переступити" і через Будапештський меморандум про гарантії територіальної цілісності і суверенітету України, під яким стоїть і його підпис. Про це він розповів 9 серпня білоруським журналістам.

Як повідомляє Белта, Лукашенко заявив, що щодо Криму та інших питань, пов'язаних з Україною, у нього наразі "розв'язані" руки. Причиною тому є "недружні дії України" щодо Білорусі. Він готовий визнати окупований півострів російським тоді, коли це зробить російський бізнес.читайте такожУкраїна завдає удару санкціями по Білорусі: рішення щодо вотчини Лукашенка затвердять у Зеленського

"Коли Лукашенко визнає Крим? Я відповідаю: коли останній олігарх визнає Крим і почне туди постачати продукцію, тоді за мною справа не заіржавіє", - сказав Лукашенко.

Крім того, за його словами, його підпис знаходиться і на Будапештському меморандумі. Однак і це не завадить білоруському главі держави визнати Крим "російським".

"Хоча мене багато що пов'язує, Будапештська Декларація - пам'ятаєте, ми її підписували? Назарбаєв, Єльцин, Лукашенко, з США Клінтон був, з Великобританії, напевно, Тоні Блер. Ви почитайте, мій підпис там стоїть. Але я і через це переступлю. Вони (в Україні) завили: Лукашенко полетить до Криму! Так ви простір закрили. Через Росію полетить. Так я через Україну не можу полетіти. Божевільні, і ще мені чимось дорікають, коли я вболівав за Україну більше. Причому це зовсім нещодавно, і я намагався склеїти ці три слов'янські держави", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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Відносини України та Білорусі

Україно-білоруські відносини серйозно зіпсувалися після того, як у серпні президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив офіційний Київ у тому, що Україна нібито фінансує опозиційні сили республіки.

У МЗС України заявили, що такі звинувачення нічим не обґрунтовані. Київ оголосив про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Офіційний Київ, як і Захід, з 5 листопада 2020 року не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Вибори президента республіки 9 серпня Київ і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після того, як стався інцидент з примусовою посадкою авіалайнера рейсу Ryanair, після чого у Мінську затримали опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, у Києві прийняли рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко сказав, що він доручив прикордонникам закрити кордон з Україною через нібито "контрабанду" зброї з території української держави.

Однак українські прикордонники заявили, що пункти пропуску між Україною та Білоруссю, як і раніше, працюють.