"Я не вірю Талібану": режисерка Сахра Карімі розповіла про захоплення влади в Афганістані

Сахра Карімі/ Фото instagram.com/sahraakarimi

Всесвітньо відома режисерка Сахра Карімі була змушена тікати з Афганістану після захоплення влади в країні радикальним рухом Талібан. Карімі зі своєю сім'єю евакуйована з Кабула і зараз знаходиться в Києві.

В інтерв'ю телеканалу 1+1 кінорежисерка розповіла, що її народ глибоко розчарований рішенням США вивести з країни військових. За її словами, афганці пильно стежили за виборами в Америці та хотіли, щоб Трамп програв, оскільки експрезидент заявляв про необхідність мирних переговорів з талібами.

"Ми думали, що Байден ухвалить інше рішення. Але він вчинив, як Трамп. Більш того, він прискорив виведення військ. У цій ситуації мені плювати на політиків, але мене турбує афганський народ (...) Ми довгий час виривали зубами дозвіл записувати наші імена в паспортах, ми боролися за права жінок, відвойовуючи життя п'ядь за п'яддю. І ось, тепер все знищено. Одна мирна угода з талібами - і нашого світу немає", - сказала Карімі.

Вона впевнена, що хоча поки що за фактом все ще є директором Афганфільму, навряд чи вона зможе повернутися додому: "Я буду вигнанкою. І я більше не зможу повернутися на батьківщину".

Сахра Карімі також розповіла, що талібів в Афганістані підтримують багато, але молоде покоління чинить опір Талібану.

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"Багато людей в Афганістані, особливо чоловіки, - за Талібан. Вони вважають, що жінка повинна сидіти вдома, носити хіджаб, ніколи не розмовляти з чужими чоловіками, не ходити на роботу. Таких людей, особливо чоловіків, дуже багато в Афганістані. Фактично постійно у них всередині був Талібан, просто надягали краватку, піджак і йшли на роботу, прикидаючись іншими. Зараз вони просто змінили одяг, але в голові у них залишилося те ж саме. І таких майже половина країни. Але є ще інший рух - проти талібів, до лав якого вступає молодь", - сказала вона.

За її словами, Талібану потрібно міжнародне визнання, і щоби його отримати, "вони зараз контролюють свою поведінку, не показують справжнього обличчя, надягають маску".

"Але всередині вони дуже традиційні. Це затишшя перед бурею. Ми не знаємо, що трапиться, якщо вони таки отримають міжнародне визнання", – вважає Карімі.

Кінорежисерка додала, що не вірить талібам.

"Моє покоління не любить обмежень. Ми не покоління бурок, ми не хочемо закривати обличчя, ні. Ми не хочемо бути невидимими. Ми хочемо бути частиною суспільства (...) Мені так шкода афганський народ, афганських жінок. Ми дуже талановиті, дуже творчі. Ми тільки почали будувати свою країну. Все було занадто добре. У нас були кафе, бібліотеки, будинки моди, у нас був кінофестиваль, фестиваль музики, у нас все було, ми почали відчувати себе частиною світу. І тепер це все... просто закрилося. Я не вірю Талібану. Вони брешуть. Вони не хочуть, щоби жінки мали голос. Вони ненавидять освічених жінок. Вони ненавидять незалежних жінок", - зазначила Карімі.

Зазначимо, Сахра Карімі стала першою жінкою на посаді генерального директора державної кінокомпанії Афганфільм і першою та єдиною жінкою в Афганістані, що має докторський ступінь в галузі кіновиробництва. У 2019 році її фільм "Хава, Марьям, Аїша" брав участь у програмі Горизонти 76-го Венеціанського кінофестивалю.

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