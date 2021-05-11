"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані

Ільназ Галявієв пояснив, нащо влаштував стрілянину в Казані / Скріншот відео

У соцмережах оприлюднили відео допиту 19-річного стрілка Ільназа Галявієва, якого затримали за стрілянину в школі № 175 в Казані. На його рахунку вісім загиблих (у тому числі і семеро дітей).

На допиті хлопець оголосив себе богом.

"Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав пробуджуватися монстр, конкретно. Я всіх почав ненавидіти. Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти", — пояснив Галявієв.

читайте такожБійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназіюПри цьому він заявив слідчим, щоб не сміли "мені приписувати якусь екстрасенсорну або психологічну херню".

Крім того, стрілок відмовився від батьків. Свою матір він позначив просто як "жінку, яка мене народила".

"Мені ніхто не говорив, я сам два місяці тому усвідомив, що я бог. Я вперше сказав це своїй мамі. У мене мами немає, я її на "ви" просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу, від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав", - запевнив він.

Відзначимо, що у Галявієва був дозвіл на зброю.

Довідка. Гімназія в Казані №175 знаходиться за адресою вул. Джаудата Файзі, 8, пише edu.tatar.ru. Навчальний заклад був заснований в 2006 році. У гімназії працювали 57 педагогів, а навчалися 1 049 осіб.