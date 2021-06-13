"Я в китовій пащі": у США горбатий кит проковтнув рибалку, але через 40 секунд його виплюнув

Горбатий кит відрив пащу і ловив рибу, але випадково проковтнув рибалку / Reuters

У штаті Массачусетс, США, ловець лобстерів Майкл Паккард пірнав у воду і раптом опинився в пащі горбатого кита. Морський ссавець намагався проковтнути чоловіка, проте йому пощастило: за деякий час кит вирішив піднятися на поверхню, покрутив головою і виплюнув рибалку, після чого він опинився у воді.

Як повідомляє BBC News, Паккард розповів про те, що він пірнав за допомогою акваланга, проте відчув несподіваний поштовх, після чого навколо стало темно. Спочатку йому здалося, що це акула. Але зубів не було видно. Кіт намагався проковтнути моряка, але за певний час виплив на поверхню і виплюнув його.

Паккард розповів, як опинився в пащі у горбатого кита / Скріншот BBC

"Тоді я зрозумів: "Боже мій, я в кита пащі". Він намагається мене проковтнути. Ось і все, я помру. Раптом він піднявся на поверхню, вивернувся і почав крутити головою. Мене просто підкинуло в повітря і я приземлилися у воді", - розповів рибалка.читайте такожГігантський кит різкою появою шокував туристів у Австралії: відео

Відзначається, що в пащі кита рибалка пробув приблизно 30-40 секунд. Після того, як Паккард опинився у воді, напарник допоміг йому повернутися в човен.

На думку вчених, кит проковтнув ловця лобстера випадково. Горбаті кити широко відкривають пащу, щоб з'їсти побільше риби або криля. Вважається, що такі тварини можуть виростати до 15 метрів і важити приблизно 36 тонн.

Нагадаємо, вчені вперше в історії досліджень виявили у Червоному морі, у водах Акабської затоки, синього кита. Дослідники вважають, що тварина могла заблукати в період міграції з теплих до холодних води. Такий кит не є хижаком і не нападає на людей, проте наближатися до нього близько фахівці не радили.