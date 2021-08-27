"Я бачив кінець світу": чоловік, який вижив після теракту в Кабулі, розповів, як все було

Після вибуху поранені та загиблі лежали на дорозі та в каналізаційному каналі/ Фото Reuters

У четвер, 26 серпня, у Кабулі прогриміли вибухи - загинули 72 людини, зокрема 13 американських військовослужбовців. Ще щонайменше 158 осіб дістали поранень. Один з чоловіків, який вижив після теракту, порівняв подію з кінцем світу.

Чоловік розповів агентству Reuters, що прийшов в аеропорт Кабула в надії евакуюватися із захопленої талібами країни в останні дні відльоту. Він простояв у черзі близько 10 години, коли о 17:00 пролунав потужний вибух.

Потерпілий зазначив, що відчув, ніби хтось вирвав землю з під його ніг. Чоловікові здалося, що у нього лопнули барабанні перетинки і він втратив слух.

"Я бачив тіла і частини тіл, що летять у повітрі, як торнадо, що забирає пластикові пакети. Я бачив тіла, частини тіл, літніх і поранених чоловіків, жінок і дітей, розкиданих на місці вибуху", – розповів він.

Чоловік додав, що йому здавалося ніби він став свідком кінця світу. За його словами, трупи і поранені лежали на дорозі та в каналізаційному каналі.

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Очевидець фізично знаходиться в повному порядку, проте душевна травма і шок від побаченого навряд чи колись дозволять йому жити нормальним життям.

Теракт в Афганістані - про що раніше писав Главред:

Перший вибух у Кабулі 26 серпня здійснив терорист-смертник біля головного входу в аеропорт, де юрмилися люди попри попередження місцевої влади та іноземних держав.

Другий вибух стався поруч з готелем Baron біля аеропорту, де, за даними ЗМІ, збиралися іноземці, зокрема громадяни Британії та США. Пізніше в Кабулі прогриміли ще кілька вибухів.

Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ). Причетність "ІДІЛ" до атаки підтвердили у військових відомствах США та Великої Британії.

Угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані та звільнило з афганських в'язниць бойовиків "ІДІЛ" та "Аль-Каїди", засудило теракт.

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він взяв на себе відповідальність за подію та віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.