Важка ситуація для Кремля: Байден оголосив про ядерну зброю Росії і небезпечність Путіна

У Росії немає нічого, крім нафти і ядерної зброї - Байден / Getty

Економіка Росії - восьма в світі. Однак вона ні на чому не базується, крім ядерної зброї і нафтових свердловин. Через це президент Росії Володимир Путін опинився в складному становищі. Така ситуація робить Путіна ще більш небезпечним. Про це заявив господар Білого дому Джо Байден.

Як повідомляє Bloomberg, під час свого послання американській розвідці він сказав про те, що у російської економіки немає нічого, крім нафтових ресурсів і ядерної зброї. Це проблема, яка створює ситуацію, за якої Путін стає ще більш небезпечним.

читайте такожЕксперт розповів, про що Байден і Путін не змогли домовитися на зустрічі"У нього (Путіна, - ред.) є справжня проблема - економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше нічого. Вона восьма за розміром у світі. Він знає, що по-справжньому у скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще більш небезпечним", - вважає Байден.

Також він додав, що американська розвідка працює краще, ніж російська.

"Путін знає, що ви краще, ніж його команда, і це його дуже турбує", - підкреслив Джо Байден.

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Відносини США і Росії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і глава РФ Володимир Путін 9 липня провели телефонні перемовини. Під час розмови Байден закликав Путіна вплинути на ситуацію з російськими хакерами, які здійснюють свої атаки на Америку з території Росії.

25 липня в Держдепі попередили Росію про те, що незважаючи на угоду США з Німеччиною щодо Північного потоку-2, американці, як і раніше, виступають проти російського газопроводу. Штати готові й надалі впроваджувати санкції проти проекту Газпрому.

Американське видання Politico 28 липня опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що адміністрація Байдена не готова впроваджувати санкції проти оточення Путіна - російських олігархів. Американці побоюються, що такі дії завдадуть шкоди економіці Заходу і можуть спровокувати потрапляння ядерної зброї "не в ті руки" в результаті краху чинного політичного режиму в Кремлі.