Янукович - президент України і як Мадуро: Путін приголомшив заявою

Володимир Путін / kremlin.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз публічно повторив, що вважає Євромайдан і Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні державним переворотом. Про це він заявив 21 квітня у своєму щорічному зверненні до Федеральних Зборів РФ.

Крім цього, Путін вважає втікача в російський Ростов Віктора Януковича "президентом України".

"Можна як завгодно ставитися до Президента України Януковича або до Мадуро у Венесуелі. Можна як завгодно ставитися до Януковича, якого мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації переворотів, планів політичних вбивств, у тому числі вищих осіб — це занадто. Ніхто не думав про долю України, коли держпереворот здійснювався в цій країні", – сказав Путін.

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