Янукович - президент України і як Мадуро: Путін приголомшив заявою

Володимир Путін без тіні сумніву в очах взяв і порівняв в черговий раз Євромайдан і Революцію Гідності з переворотом у Венесуелі, а Януковича - з Мадуро.
Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз публічно повторив, що вважає Євромайдан і Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні державним переворотом. Про це він заявив 21 квітня у своєму щорічному зверненні до Федеральних Зборів РФ.
Крім цього, Путін вважає втікача в російський Ростов Віктора Януковича "президентом України".
"Можна як завгодно ставитися до Президента України Януковича або до Мадуро у Венесуелі. Можна як завгодно ставитися до Януковича, якого мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації переворотів, планів політичних вбивств, у тому числі вищих осіб — це занадто. Ніхто не думав про долю України, коли держпереворот здійснювався в цій країні", – сказав Путін.
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РФ нарощує війська біля українських кордонів – про що раніше повідомлялося:
- Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Знімальна група британського телеканалу Sky News показала кадри з табори російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, недалеко від кордону України. Армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів від кордону з Україною.