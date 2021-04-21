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Янукович - президент України і як Мадуро: Путін приголомшив заявою

21 квітня 2021, 16:06

Володимир Путін без тіні сумніву в очах взяв і порівняв в черговий раз Євромайдан і Революцію Гідності з переворотом у Венесуелі, а Януковича - з Мадуро.

путина
Володимир Путін / kremlin.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз публічно повторив, що вважає Євромайдан і Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні державним переворотом. Про це він заявив 21 квітня у своєму щорічному зверненні до Федеральних Зборів РФ.

Крім цього, Путін вважає втікача в російський Ростов Віктора Януковича "президентом України".

"Можна як завгодно ставитися до Президента України Януковича або до Мадуро у Венесуелі. Можна як завгодно ставитися до Януковича, якого мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Але практика організації переворотів, планів політичних вбивств, у тому числі вищих осіб — це занадто. Ніхто не думав про долю України, коли держпереворот здійснювався в цій країні", – сказав Путін.

читайте також"Швидко і жорстко відповімо": Путін пригрозив "країнам, які загрожують Росії"

РФ нарощує війська біля українських кордонів – про що раніше повідомлялося:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Знімальна група британського телеканалу Sky News показала кадри з табори російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, недалеко від кордону України. Армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів від кордону з Україною.
Евромайдан Революція Достоинства Володимир Путін новини України
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