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Японія призупиняє використання вакцини Moderna після виявлення невідомих домішок

26 серпня 2021, 10:12

Сторонні речовини були виявлені в 39 флаконах вакцини.

Moderna
Вакцина від коронавірусу Moderna / Reuters

Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішки невідомого походження, передає місцеве агентство Kyodo.

Повідомлення про сторонніх домішок у вакцині надійшли з восьми центрів вакцинації в п'яти японських префектурах – Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. За даними ЗМІ, домішки виявили в 39 флаконах з невикористаною вакциною Moderna.

Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, запросив у американської біотехнологічної фірми екстрене зондування і закликав медичні установи не використовувати будь-які дози Moderna, що показують відхилення від норми.

В той самий час компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Зараз японські медичні установи та інші організації закликали тимчасово не використовувати вакцини Moderna.

Раніше в Moderna підтвердили, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від ковіду. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

Зараз у фармацевтичній компанії знаходяться на другому етапі випробувань бустерної дози вакцини. У звіті вказується, що третя доза дає стійку відповідь проти трьох штамів коронавірусу, включаючи "Дельту.

viber
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