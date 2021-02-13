Японію струсонув потужний землетрус, без світла майже мільйон будинків

У країні стався землетрус магнітудою понад 7 балів, є постраждалі.
В Японії стався потужний землетрус, загрози цунамі після підземних поштовхів немає.
Землетрус в Японії був магнітудою 7.1 бала, повідомляє kyodonews.net з посиланням на відомості метеорологічного управління країни.
Представник уряду держави повідомив, що після землетрусу без електрики залишилися 950 тисяч будинків.
Сильні підземні поштовхи зокрема відчувалися у Токіо.
У метеорологічному управлінні Японії з'ясували, що епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані поблизу районів префектури Фукусіма.
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Підземні поштовхи відчувалися у низці префектур. За відомостями Kyodo News, в префектурі Фукусіма після землетрусу була пожежа, постраждали чотири особи. Також чотири особи постраждали у префектурі Міяґі.
Землетрус в Японії зняли на відео
- Нагадаємо, у березні 2011 року в Японії був землетрус магнітудою близько 9 балів.
- У результаті підземних поштовхів було багато руйнувань, загинули понад 15 тисяч осіб. Збиток від землетрусу оцінювали у сотні мільярдів доларів.