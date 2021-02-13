Японію струсонув потужний землетрус, без світла майже мільйон будинків

В Японії був потужний землетрус / Reuters

В Японії стався потужний землетрус, загрози цунамі після підземних поштовхів немає.

Землетрус в Японії був магнітудою 7.1 бала, повідомляє kyodonews.net з посиланням на відомості метеорологічного управління країни.

Представник уряду держави повідомив, що після землетрусу без електрики залишилися 950 тисяч будинків.

Сильні підземні поштовхи зокрема відчувалися у Токіо.

У метеорологічному управлінні Японії з'ясували, що епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані поблизу районів префектури Фукусіма.

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Підземні поштовхи відчувалися у низці префектур. За відомостями Kyodo News, в префектурі Фукусіма після землетрусу була пожежа, постраждали чотири особи. Також чотири особи постраждали у префектурі Міяґі.

Землетрус в Японії зняли на відео