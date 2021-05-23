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Затримання засновника Nexta Протасевича: ЄС поставив жорстку умову Білорусі

23 травня 2021, 18:44

Президент Литви звернувся до НАТО після затримання Романа Протасевича.

Мінську висунули вимогу через затримання Протасевича
Роман Протасевич

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення затриманого в Мінську Романа Протасевича.

Як написав він у своєму Twitter, затримання Протасевича в Білорусі є безпрецедентною подією.

"У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, що прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник NEXTA був у літаку. Він заарештований у Білорусі. За огидними діями стоїть режим. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!",- написав Науседа.

Він закликав союзників по НАТО і ЄС відреагувати "на загрозу, що виходить від білоруського режиму для міжнародної цивільної авіації", зазначивши, що торкнеться це питання на Європейській Раді в Брюсселі.

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Крім того, в МЗС Литви викликаний Тимчасовий повірений у справах Білорусі, у нього зажадали негайного звільнення всіх пасажирів і членів екіпажу Ryanair.

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Реакція ЄС на затримання Протасевича:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятною вимушену посадку у Мінську рейсу Ryanair, на борту якого знаходився редактор опозиційного телеграм-каналу, та попередила, що такі дії повинні мати наслідки.

При цьому глава Європарламенту вимагає негайних пояснень від Мінська в зв'язку з затриманням Романа Протасевича.

"Нам потрібні негайні пояснення, і він повинен бути звільнений. Всі 171 пасажири і рейс повинні бути звільнені без зволікання", - пише Давид Сассоли в Twitter.

На затримання Романа Протасевича в Мінську вже відреагували в Німеччині, Франції та Австрії.

Берлін вимагає від Мінська негайного роз'яснення ситуації навколо рейсу Ryanair і затримання журналіста, йдеться в заяві МЗС ФРН.

Разом з тим в МЗС Австрії закликали провести міжнародне розслідування інциденту з посадкою літака Ryanair в Мінську.

Глава МЗС Франції назвав ситуацію з літаком Ryanair в Білорусії неприйнятною і закликав Європу до жорсткої і єдиної відповіді.

Крім того, Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку в Мінську рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних Telegram-каналів, назвавши дії Білорусі неприйнятними.

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Екстрена посадка рейсу Ryanair: що кажуть в МО Білорусі

У свою чергу, в Міноборони Білорусі повідомили, що винищувач Міг-29 "супроводив" екстрено сів на запасному аеродромі Мінська.

"Після того як командир даного цивільного судна прийняв рішення здійснити посадку на запасному аеродромі (Мінськ-2) і розгорнув літак в напрямку Мінська, було прийнято рішення і піднято в повітря черговий екіпаж Міг-29 з аеродрому Барановичі", — розповів заступник командувача ВПС і військами ППО Білорусії генерал-майор Андрій Гурцевич.

За його словами, раніше Міноборони отримало інформацію про наявність у повітряному просторі країни цивільного літака з можливим мінуванням.

Додамо, що Слідчий комітет Білорусі повідомив, що порушено кримінальну справу про неправдиве мінування літака, екстрено посадженого в Мінську. На борту літака бомби не виявилося.

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Зазначимо, що Telegram-канал Nexta Live опублікував фото з аеропорту Мінська, на яких відображено, як оглядають особисті речі пасажирів літака Ryanair прямо на злітній смузі.

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/ Nexta Live
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/ Nexta Live

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

  • Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
  • ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
  • ст. 293 (організація масових заворушень);
  • ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
  • Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
  • Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.
Роман Протасевич новини Білорусі Nexta
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