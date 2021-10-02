Затримання Саакашвілі: соратники назвали мету приїзду експрезидента до Грузії

Михайло Саакашвілі / "Sputnik Грузія"

Соратник Михайла Саакашвілі, один з лідерів грузинської партії Єдиний національний рух Хатія Деканоїдзе прокоментувала затримання екс-президента.

Вона підкреслила, що Саакашвілі приїхав до Грузії, де діє влада, яка орієнтована на Росію. У коментарі на каналі Україна 24 вона також зазначила, що оптимістично налаштована з приводу завтрашніх виборів.

Деканоїдзе повідомила, що правоохоронні органи, прокуратура сьогодні знаходяться в залежності у чинної влади. На її думку, це загроза для демократії

"Іванішвілі з формальною нічого не представляє. Вся прокуратура, поліція, всі інститути абсолютно під ним... Ви напевно розумієте якась загроза для демократії", - зазначила вона.

У свою чергу колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявив про те, що Сакашвілі був готовий до свого затримання в Грузії.

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"У наших рядах його друзів і однодумців немає ніякої паніки, тому що це був усвідомлений крок, сміливий вчинок людини, яка не захотіла жити у віддаленому комфорті, і вирішила вступити в битву. Це було очікувано. Він сам психологічно був до цього готовий. Все інше буде видно вже в наступні дні. Я думаю, його повернення до Грузії - це історична подія для грузинської політики. Я не сумніваюся, що це буде переломний момент у грузинській політиці", - сказав Сакварелідзе.

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Повернення Саакашвілі в Грузію:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.