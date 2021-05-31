Захоплення борту Ryanair: у Білорусі вирахували, кого чекали замість Протасевича

Світлана Тихановська перебувала в Афінах 12-14 травня.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська могла бути метою операції спецслужб Білорусі, в результаті якої був захоплений і примусово посаджений літак Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем.
Про це пише Telegram-канал Nexta, після аналізу електронного "листа ХАМАС" мінському аеропорту.
Поштова скринька на Protonmail, з якої нібито палестинський ісламістський рух надіслав в національний аеропорт Мінськ повідомлення про мінування літака рейсу Афіни-Вільнюс, була створена набагато раніше, йдеться в повідомленні - за 9 днів до інциденту – в п'ятницю, 14 травня.
Крім того, як уточнює канал, саме 12-14 травня в Афінах перебувала Тихановська.
"Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Побоялися більш серйозних наслідків?"- резюмують автори.
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Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.