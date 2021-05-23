"Захоплення" літака із засновником Nexta: у Тихановської погрожують Лукашенку жорсткою відповіддю

Роман Протасевич перед вильотом з Афін помітив за собою стеження.
Затриманий в аеропорту Мінська засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич перед вильотом з Афін помітив за собою стеження.
Як розповів Дождю радник Світлани Тихановської Франак Вячорка "Лукашенко підняв винищувач Міг-29, а диспетчери з Мінського аеропорту змусили літак екстрено сідати в Мінську".
Протасевич летів з Афін до Вільнюса, але літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська через сигнал про мінування. МВС Білорусі підтвердило його затримання.
За словами Вячорки, літак розгорнули за 10 хвилин до посадки у Вільнюсі. Він назвав затримання Протасевича "спецоперацією за особистим дорученням Лукашенка" і "помстою за те, що такі сміливці з'являються серед білорусів".
У повідомленні підкреслюється, що після перевірки літака, всіх пасажирів відправили на огляд. При повторній перевірці документів Протасевич був затриманий.
Стеження за Протасевичем в Греції:
Протасевич розповів про стеження перед вильотом - у Мережі опубліковали його листування. Опозиціонер встиг повідомити про підозрілого чоловіка і дав його опис, повідомляє канал @belamova.
Відзначається, що перед вильотом він повідомив, що помітив в аеропорту Афін підвищена увага з боку підозрілих осіб, припустив стеження.
Затримання Протасевича: що кажуть у Світлани Тихановської
Команда Тихановської вже звернулася з приводу події до влади Литви, куди слідував літак, керівництву ірландської авіакомпанії RyanAir і Міжнародної асоціації цивільної авіації.
"Ми будемо домагатися або санкцій, або виключення Білорусі з Асоціації цивільної авіації, або оголошення білоруської території недоступною для цивільних польотів", — додав Вячорка.
У свою чергу член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Facebook назвав подію "захопленням літака Rynair", в якому летів Роман Протасевич.
"Це військове піратство і міжнародний терористичний акт", - вважає білоруський опозиціонер.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
- Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
Що відбувається в Білорусі:
- На початку серпня 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори, після оголошення попередніх результатів спалахнули масові акції протесту. Опозиція заявила про масштабні фальсифікації.
- На вулицю вийшли багато людей, вони вимагали змін, а силовики жорстоко з ними розправлялися - є жертви, багато постраждалих і затриманих.
- Країни Заходу і Україна засудили насильство проти протестувальників, і не визнали білоруські вибори.
- Лукашенко не захотів залишати посаду, пізніше таємно відбулася його інавгурація.