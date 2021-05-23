"Захоплення" літака із засновником Nexta: у Тихановської погрожують Лукашенку жорсткою відповіддю

Роман Протасевич / Фейсбук Р. Протасевича

Затриманий в аеропорту Мінська засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич перед вильотом з Афін помітив за собою стеження.

Як розповів Дождю радник Світлани Тихановської Франак Вячорка "Лукашенко підняв винищувач Міг-29, а диспетчери з Мінського аеропорту змусили літак екстрено сідати в Мінську".

Протасевич летів з Афін до Вільнюса, але літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська через сигнал про мінування. МВС Білорусі підтвердило його затримання.

За словами Вячорки, літак розгорнули за 10 хвилин до посадки у Вільнюсі. Він назвав затримання Протасевича "спецоперацією за особистим дорученням Лукашенка" і "помстою за те, що такі сміливці з'являються серед білорусів".

У повідомленні підкреслюється, що після перевірки літака, всіх пасажирів відправили на огляд. При повторній перевірці документів Протасевич був затриманий.

/ Delfi

Стеження за Протасевичем в Греції:

Протасевич розповів про стеження перед вильотом - у Мережі опубліковали його листування. Опозиціонер встиг повідомити про підозрілого чоловіка і дав його опис, повідомляє канал @belamova.

Відзначається, що перед вильотом він повідомив, що помітив в аеропорту Афін підвищена увага з боку підозрілих осіб, припустив стеження.

Затримання Протасевича: що кажуть у Світлани Тихановської

Команда Тихановської вже звернулася з приводу події до влади Литви, куди слідував літак, керівництву ірландської авіакомпанії RyanAir і Міжнародної асоціації цивільної авіації.

"Ми будемо домагатися або санкцій, або виключення Білорусі з Асоціації цивільної авіації, або оголошення білоруської території недоступною для цивільних польотів", — додав Вячорка.

/ Delfi

У свою чергу член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Facebook назвав подію "захопленням літака Rynair", в якому летів Роман Протасевич.

"Це військове піратство і міжнародний терористичний акт", - вважає білоруський опозиціонер.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).

Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Що відбувається в Білорусі: