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Закатували до смерті тисячу дітей в інтернатах: у Канаді після страшних знахідок спалюють церкви

3 липня 2021, 09:06

Канадський уряд вже вибачився за страшні знахідки і закликав до офіційних вибачень Папу Римського.

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Канаду охопив гнів, в країні масово підпалюють церкви / Reuters

У Канаді після виявлення понад 1,1 тисячі безіменних могил на території трьох колишніх шкіл для дітей корінних народів розгнівані громадяни почали підпалювати церкви. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який є прихильником католицизму, засудив ці дії. Водночас він зазначив, що розуміє гнів багатьох людей на федеральний уряд і католицькі церкви.

"Це реально, і це цілком зрозуміло, враховуючи ганебну історію, про яку ми все більше дізнаємося. Я не можу не думати, що спалення церков насправді позбавляє людей в горі або печалі, які потребують зцілення, місць, де вони можуть сумувати, думати і шукати підтримки", - сказав Трюдо, його цитує The Associated Press.

Канадський уряд вже вибачився за знахідки і закликав до офіційних вибачень Папу Римського.

Тим часом прем'єр провінції Манітоба Брайан Паллістер назвав вандалізм "серйозною невдачею для тих, хто прагне до справжнього примирення".

"Ті, хто вчиняє акти насильства, активно переслідуватимуться в судах. Всі лідери в Манітобі повинні рішуче засудити акти насильства і вандалізму, і одночасно ми повинні об'єднатися для значущого просування до примирення", — висловився він.

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Школи-інтернати для асиміляції корінних народів в Канаді

У XIX і XX століттях в Канаді діяли школи-інтернати. Туди з метою примусової асиміляції поміщали дітей і підлітків з-поміж корінних народів. З 1863 по 1998 рік через такі заклади пройшли понад 150 тисяч дітей, яких забирали з їхніх власних сімей.

Вихованцям інтернатів часто забороняли говорити рідною мовою і практикувати свої культурні звичаї. Часто в таких школах діти піддавалися жорстокому поводженню і насильству.

Спеціальна комісія з правди і примирення, створена у 2008 році, виявила, що багато дітей, які пройшли через інтернати для корінних народів, так і не повернулися до своїх рідних громад.

У доповіді комісії, опублікованій у 2015 році, така політика була названа культурним геноцидом. У 2008 році канадський уряд офіційно вибачився за цю систему.

Раніше повідомлялося, в місті Камлупс в Британській Колумбії в Канаді в колишній школі-інтернаті, яка закрилася сорок років тому, виявили моторошну знахідку. Там знайшли масове поховання з останками 215 дітей. Деяким з померлих не було і трьох років.

школа-інтернат новини Канади
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Закатували до смерті тисячу дітей в інтернатах: у Канаді після страшних знахідок спалюють церкви Відео

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