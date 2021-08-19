Захід не розуміє, що відбувається у Кабулі: МВФ обрубав допомогу Афганістану на 400$ мільйонів

Талібан захопив владу у Афганістані / Фото Reuters

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення призупинити надання фінансової допомоги Афганістану на суму близько 400 мільйонів доларів через проблему легітимності влади Талібану на території держави. У Фонді таке рішення називають позицією Заходу, у якого немає розуміння ситуації на території афганської держави.

Як повідомляє Reuters, в організації стверджують, що у Кабула не буде доступу до грошових ресурсів МВФ, у тому числі і до нового розподілу запозичень. Позиція фінансового донора узгоджена з міжнародним співтовариством.

У своєму Twitter-акаунті директор департаменту комунікацій Фонду Джеррі Райс сказав, що у Заходу поки немає розуміння подій, що відбуваються в Афганістані. Внаслідок цього країна позбавляється фінансової допомоги.

"Наразі в міжнародному співтоваристві немає розуміння ситуації у Афганістані, внаслідок чого країна позбавляється доступу до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ", - підкреслив Райс.

Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати Америки після 20-річного перебування на території Афганістану прийняли рішення вивести свої війська з держави. До 31 серпня американський контингент повинен бути повністю виведений з країни.

Реклама

читайте також"Люди у великому світі, не мовчіть": життя жінок у захопленому талібами Афганістані стало жахомТалібан швидкими темпами захопив владу у Афганістані. Вже 15 серпня бойовики ісламістського угруповання заявили про те, що вони встановили контроль над Кабулом. Президент країни Ашраф Гані змушений був тікати з країни.

Представник талібів Мухаммед Найїм оголосив про те, що багаторічний військовий конфлікт у Афганістані завершено.

Помічник президента США з безпеки Джейк Салліван сказав, що рішення Байдена щодо виведення військ з Афганістану є правильним. За довгі роки в країні не вдалося створити збройні сили, які могли б протистояти викликам.

Колишній глава ЦРУ США Девід Петреус вважає, що рішення Вашингтона щодо виведення військ з Афганістану є небезпечним прецедентом, який може позначитися на безпеці не тільки Америки, але й американських союзників.