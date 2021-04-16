Західні ЗМІ дізналися, чому США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море

Кораблі США не відправили у Чорне море, щоб не загострювати напруженість між РФ та Україною, з'ясували журналісти / Reuters

Міністерство оборони США (Пентагон) з кількох причин відмовилося від планів відправити есмінці своїх Військово-морських сил транзитом Чорним морем.

США не відправили кораблі у Чорне море, оскільки побоювалися загострення напруженості між Російською Федерацією та Україною та ескалації конфлікту на Донбасі, повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерела.

Співрозмовник зазначив, що транзитне переміщення кораблів Чорним морем не є новим сигналом, ВМС Штатів на рік проводять вісім-дев'ять таких транзитів.

"...після того, як у Східній Європі спалахнули нові бої між українськими солдатами та сепаратистами, яких підтримує Росія, чиновники вирішили не здійснювати транзит, щоб уникнути непотрібної ескалації ситуації...", – зазначило джерело.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, США вирішили скасувати прохід своїх кораблів Чорним морем.

Турецький МЗС повідомляв, що в акваторії Середземного моря знаходяться американські есмінці Donald Cook і Roosevelt. Кораблі 14 та 15 квітня мали перебувати у Чорному морі.

Нові агресивні кроки Росії проти України та загострення ситуації на Донбасі

Наприкінці березня стало відомо, що РФ стягує війська до східного кордону української держави нібито у межах підготовки до військових навчань Захід 2021. Також з'явилася інформація, що російська сторона перекидає війська у Крим (частину півострова омиває Чорне море).

У цей же період на захопленій частині Донбасу бойовики, яких підтримує Росія, стали активніше атакувати позиції українських військових. Зокрема, у результаті одного з ворожих обстрілів загинули четверо захисників України.

Пізніше з'явилася інформація, що влада США відправить есмінці у Чорне море. Штати не раз відправляли свої кораблі у Чорне море, щоб продемонструвати підтримку України.