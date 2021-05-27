"Заплатять гірку ціну": Німеччина вдарить Білорусь по хворому місцю

Хайко Маас висловився про санкції проти Білорусі / REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ідею британської влади покарати Білорусь за інцидент з Ryanair в Мінську введенням санкцій щодо транзиту газу через цю країну підтримала Німеччина.

Він не виключив, що ЄС дійсно може накласти обмеження на транзит газу по газопроводу "Ямал-Європа" через Білорусь.

Маас додав, що на цьому тлі ЄС вивчає всі можливі варіанти санкцій проти Мінська. Серед них - заборона випуску держоблігацій в євро.

Також глава МЗС Німеччини пообіцяв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "заплатить гірку ціну" за "жахливу" диверсію з літаком Ryanair, який примусово посадили в Мінську, щоб заарештувати білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича, який летів на ньому.

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