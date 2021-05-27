"Заплатять гірку ціну": Німеччина вдарить Білорусь по хворому місцю

Європа планує дуже жорстко покарати Білорусь за повітряне піратство.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ідею британської влади покарати Білорусь за інцидент з Ryanair в Мінську введенням санкцій щодо транзиту газу через цю країну підтримала Німеччина.
Він не виключив, що ЄС дійсно може накласти обмеження на транзит газу по газопроводу "Ямал-Європа" через Білорусь.
Маас додав, що на цьому тлі ЄС вивчає всі можливі варіанти санкцій проти Мінська. Серед них - заборона випуску держоблігацій в євро.
Також глава МЗС Німеччини пообіцяв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "заплатить гірку ціну" за "жахливу" диверсію з літаком Ryanair, який примусово посадили в Мінську, щоб заарештувати білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича, який летів на ньому.
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Новини Білорусі - про що раніше повідомляв Главред:
- У Мінську 23 травня з ініціативи білоруської держави була здійснена посадка літака компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Влада повідомляла про "бомбу на борту", що стало причиною вимушеної посадки авіалайнера. Однак вибухових пристроїв на лайнері виявлено не було.
- Серед пасажирів рейсу був білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з дівчиною Софією Сапегою його затримали силовики.
- Європейський Союз у зв'язку з даним інцидентом закликав європейські компанії припинити авіаперельоти в небі над Білоруссю. У свою чергу, білоруським авіакомпаніям закриють доступ до неба Європи. У ЄС вимагають, щоб Мінськ звільнив Протасевича і Сапегу.