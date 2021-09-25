УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому

25 вересня 2021, 19:25

Німеччина не повинна видавати документи на дозвіл запуску Північного потоку-2, вважає Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Постачання газу Північним потоком-2 стануть фатальними – Бербок / Reuters

Прокачування газу Північним потоком-2 до Європи стане вже неминучим і принесе загрозу, а заявам Росії про те, що транзит газу через Україну буде збережено, довіряти не можна. Німеччині не слід видавати дозвіл на запуск газопроводу. Партія Зелених має намір перешкоджати поставкам газу трубопроводом у тому випадку, якщо політична сила буде представлена в уряді. Про це заявила кандидатка у канцлери ФРН від "зелених" Анналена Бербок.

У інтерв'ю Pioneer вона розповіла про те, що має намір перешкоджати транспортуванню газу трубопроводом Північний потік-2 у тому випадку, якщо вона увійде до нового уряду Німеччини.

Крім того, вона виступає проти видачі документів на запуск трубопроводу.

"Я б не стала їх видавати (документи щодо введення до експлуатації СП-2, - ред.)", - сказала Бербок.

Також політикиня вважає, що запуск Північного потоку-2 несе загрозу, а заяви росіян про збереження транзиту шляхом України довіри не викликають.

Реклама

"Постачання газу Північним потоком-2 будуть "фатальними", а словам Москви про збереження транзиту через Україну "не можна довіряти", - цитує її видання Tagesspiegel.

Довідка

Позиція Партії зелених по Північному потоку-2

Партія Союз 90 / Зелені, співголовою якої є Анналена Бербок – кандидат в канцлери ФРН – послідовно дотримується жорсткої позиції щодо Росії. Сама Бербок намагалася провести через Бундестаг ініціативу, спрямовану на припинення будівництва Північного потоку-2.читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС придумали, як вибратися з капкана РФ

Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко, вважає, що якщо Анналена Бербок за підсумками виборів у Бундестаг стане новим канцлером Німеччини, запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки. Протягом цього періоду ставлення до проекту Газпрому в Європі може істотно змінитися.

Вибори до Бундестагу Німеччини відбудуться 26 вересня.

Дивіться відео ТСН - чому Німеччина зацікавлена у запуску СП-2

Запуск Північного потоку-2

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив про закінчення будівництва газопроводу Північний потік-2. Магістраль добудували о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg припускали, що перші поставки газу магістраллю СП-2 розпочнуться вже з 1 жовтня, а в грудні труба запрацює на повну потужність. Радниця глави Міненерго України Лана Зеркаль заявила, що такий сценарій навряд чи можливий, тому що газопровід до того часу не встигнуть сертифікувати.

Голова Газпрому Олексій Міллер пізніше заявив, що постачань газу до Європи Північнічним потоком-2 з 1 жовтня не буде.

У Федеральному агентстві Німеччини, яке проведе сертифікацію СП-2, попередили компанію Nord Stream 2 AG про покарання у тому випадку, якщо буде здійснена спроба запуску трубопроводу без отримання відповідних документів.

viber
новини Німеччини Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів та чиновниківВ Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів та чиновників Магнітна буря у вересні 2021: потужний вибух на Сонці завдасть небезпечний метеоударМагнітна буря у вересні 2021: потужний вибух на Сонці завдасть небезпечний метеоудар Шантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФШантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ "Розстріл людей - це прикольно": колишня подружка "пермського стрілка" розповіла про їхні стосунки"Розстріл людей - це прикольно": колишня подружка "пермського стрілка" розповіла про їхні стосунки Втома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтесяВтома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтеся

Останні новини

09:09

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, інтриги і несподівані сюрпризи

08:56

Прикмети на 26 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

08:21

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб, багато госпіталізацій Відео

07:57

"Саня, дякую": Зеленський привітав Усика з блискучою перемогою в бою з Джошуа

07:45

Керує всім цим злісний Карлик Ніс і його дерев'яні солдати Погляд

Реклама
07:30

Джошуа має намір провести бій-реванш проти Усика

07:10

Підтримка України з Кримом або удар по Північному потоку-2: чого чекати Києву від виборів у ФРН Відео

06:45

Заслання або висока посада: астролог розповів, чи можливий реванш Порошенка Відео

06:29

Чому за замахом на Шефіра може стояти Путін Погляд

06:02

У моді чарівна стрижка на коротке волосся мікробоб, яка відмінно омолоджує Фото

05:28

Формат з США і Меркель щодо Донбасу: дипломат розкрив сценарій України на перемовини з Путіним

05:02

Календар магнітних бур у жовтні 2021: коли вдарить найсильніше Відео

04:22

Кінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз і назвав терміни Відео

03:50

Значення імені Ілля: доля, характер, коли день ангела Іллі

03:02

Хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованої води та помер

02:16

Величезна діра в 40 млрд: експерт попередив про провал з субсидіями Відео

01:48

"Я можу краще": Усик прокоментував перемогу над Джошуа Відео

01:37

День машинобудівника 2021 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

01:27

Усик розплакався, коли його оголосили чемпіоном (відео) Фото

01:07

Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа Фото Відео

Реклама
01:00

Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа

00:51

Напівоголені та в джакузі: Влад Яма показав пікантні фото з дружиною

25 вересня, субота
23:44

Втрата нюху і смаку - рідкість: лікарка назвала симптоми нового штаму коронавірусу Дельта Відео

22:42

Мінімалка для лікарів в 20 000 гривень: експерт пояснив проблему з підвищенням зарплат Відео

22:34

Від тромбів до проблем з серцем: Комаровський розповів про небезпечні ускладнення після вакцинації Відео

21:36

Понад 26 гривень за буханець: українців попередили про рекордний зліт цін на хліб Відео

21:28

Дощі та різке потепління до +25: синоптики розповіли про погоду в Україні на найближчі дні Відео

20:41

Вогонь по російських терористах: главком ЗСУ розповів про жорстку відповідь на Донбасі Відео

20:28

У Китаї пригрозили США ядерним ударом і закликали Вашингтон до перемовин Відео

20:06

Руки, нігті, волосся і не тільки: Ектор Хіменес-Браво показав свої щоденні б'юті процедури

19:59

Загроза суїциду: відомі нові дані про "пермського ката", який розстріляв студентів Відео

19:25

Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому Відео

19:23

"Не був пристебнутий ременем безпеки": авто з українцями потрапило в ДТП в Польщі, є загиблий

19:19

"Буде гірше": українцям дали сумний прогноз щодо COVID-19 і попередили про зростання смертності Відео

18:46

Осадча зворушила фото з одномісячним сином: Горбунов натякнув, що хоче третю дитину

18:34

Імітація виборів в Росії: що у цьому фарсі важливо для України Погляд

18:33

В Україні підвищать пенсії: кому і коли розраховувати на надбавку Відео

18:19

СП-2 стане руїною, але загрожуватиме Україні: у Польщі обіцяють потрійний удар по трубі Газпрому Відео

17:56

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дуже теплі жіночі шапки незвичайної краси Фото Відео

17:49

У страшній ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей: серед жертв - українці

Реклама
17:21

Найнижча мама України померла на Львівщині: мала зріст 96 см

17:01

Війська РФ залишилися у Білорусі: ЗСУ фіксують тисячі військових в прикордонних з Україною районах

16:54

Різке зростання тарифів на 40%: українців попередили про подорожчання опалення та гарячої води Відео

16:42

Вже у жовтні: епідеміолог попередила про "коронавірусну катастрофу" в Україні

15:52

Чотири області опинилися в "помаранчевій" зоні на сайті МОЗ: ще чотири та Київ на підході

15:42

Українців попередили про потужний удар стихії: де розгуляється негода Відео

14:55

"Ми зробимо все можливе": Приходько розповіла про хворобу свого шестимісячного сина

14:47

Ціни на соняшникову олію в Україні знову злетять: названа причина і вартість Відео

14:20

Усик проти Джошуа: українець вибрав для бою патріотичні рукавички та зробив селфі з суперником Відео

14:20

"Треба вибирати інший проект": Джамала і Влада Яма посварилися на "Танцях з зірками" Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти