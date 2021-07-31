Запуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту Газпрому

У Білому домі схвалили СП-2, тому що США прагнуть до компромісу - Кент / Reuters

У Вашингтоні прийняли позитивне рішення щодо угоди з Німеччиною відносно Північного потоку-2, тому що в Білому домі прагнуть зберегти діалог з іншими країнами-партнерами на Заході. Вашингтон намагатиметься зобов'язати Берлін спостерігати за ситуацією, щоб Росія не використовувала новий газопровід у якості зброї. При цьому Штати дотримуються позиції, згідно з якою транзит газу через українську ГТС повинен продовжуватися, щоб Київ отримував прибуток на достатньому рівні і розуміють, що трубопровід Газпрому – це дійсно загроза для України і європейського континенту. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що позиції США і їх союзників часто не збігаються на 100%. Тому американці шукають можливості на шляху до компромісу.

читайте такожБайдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили впровадження санкцій проти Північного потоку-2"Ми у США ніколи стовідсотково не збігаємося в поглядах з нашими численними партнерами і союзниками, але при цьому ми завжди віддані тому, щоб діалог тривав, і намагаємося сформувати з нашими партнерами загальний погляд на загрози і загальні підходи для їх вирішення", - сказав Кент.

За словами чиновника, угодою з Німеччиною щодо Північного потоку-2, Вашингтон вирішив спробувати поставити Берліну в зобов'язання спостереження за поведінкою Росії, щоб Москва не використовувала магістраль у якості зброї. Крім того, США, як і раніше, підтримують подальше продовження транзиту газу через Україну. Це важливо як для Києва, так і для всієї Європи.

"Інтенція нашої політики у тому, щоб транзитний газ продовжував надходити через територію України і щоб Україна продовжувала отримувати достатньо прибутку від своєї ГТС, підтримуючи її в хорошому стані. Це важливо як для України, так і для всієї системи транспортування газу до Європи", - додав Кент, підкресливши, що запуск СП-2, з точки зору США, як і раніше, є поганою угодою і для України, і для Європи

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Північний потік-2

США і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. У декларації йдеться про те, що Німеччина повинна забезпечити продовження газового транзитного договору між Росією і Україною на 10 років. Чинна угода закінчується у 2024 році. Також Берлін повинен впровадити санкції проти Москви у разі нової російської агресії щодо Києва, і ініціювати аналогічні заходи на рівні Євросоюзу.

У Офісі президента України розкритикували декларацію США і Німеччини щодо СП-2. На Банковій вважають, що документ нічого не гарантує Києву в питаннях збереження транзиту і агресії РФ. Тому українська держава має намір вести подальші перемовини із Заходом і боротися з газопроводом Газпрому.читайте такожЗгубний вплив Путіна і атака на Україну: у Сенаті США поставили ультиматум Білому дому через СП-2

25 липня в Держдепі зробили заяву, згідно з якою адміністрація Байдена продовжує протидіяти Північному потоку-2 і має намір запустити нові санкції проти трубопроводу.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляв, що у Києві вкрай незадоволені угодою США і Німеччини щодо СП-2. Через це, швидше за все, розмова Зеленського і Байдена у Вашингтоні проходитиме на підвищених тонах. Проти Північного потоку-2, як і раніше, виступає Конгрес, тому Київ має намір зосередитися на співпраці з американським парламентом.