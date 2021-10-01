Саакашвілі, який заявив про повернення до Батумі, раптово "виплив" у Трускавці: в Грузії повідомили деталі

З "приїздом" Саакашвілі в Грузії почався справжній детектив / УНІАН

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який раніше заявив, що через вісім років повернувся в в Батумі, зараз знаходиться в українському місті Трускавець.

З такою заявою виступив виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе. Він запевняє, що відео Саакашвілі записав біля готелю "Rixos Prykarpattya", де якраз проходять дводенні збори фракції "Слуга народу".

Цю інформацію підтвердив і грузинський телеканал "Імеді" - там кажуть, що Михайло Саакашвілі не покидав Україну з 24 вересня.

"Невловимий" Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав в Батумі вранці, 1 жовтня.

"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.

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Пізніше заступник голови МВС Грузії Олександра Дарахвелідзе заявив, що Саакашвілі фізично не може перебувати в країні.

читайте такожДесант на півдні України і захоплення острова Зміїний: Саакашвілі розкрив нові плани Путіна"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михайло Саакашвілі не виїжджав через кордони України", - зазначив він.

Саакашвілі та кримінальні справи

Михайло Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. Влада країни неодноразово заявляла, що колишній президент буде заарештований, у разі якщо він повернеться в країну. Аналогічні попередження прозвучали й цього разу.

Нагадаємо, торік Міхеіл Саакашвілі заявив, що економіка України близька до катастрофи, яка за масштабом цілком порівнянна з кризою 1990-х років.

"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильний бюджетна криза. З наступного року Україна матиме проблеми з виплатами зарплат і пенсій. Такого в Україні не було з 1990-х років", - сказав він.