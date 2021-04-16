Зеленський і Макрон зірвали перемовини делегацій Києва і Парижа - ЗМІ

Через тривалі перемовини Меркель і Макрона дискусія делегацій Києва і Парижа не відбулася - ЗМІ / Philippe Wojazer / Reuters

Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Французької республіки Еммануелем Макроном почалася із запізненням і тривала понад півтори години. З цієї причини не вистачило часу на проведення перемовин за участю делегацій Києва і Парижа. У діалозі президентів брала участь канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело в делегації України, зустріч Макрона з Зеленським почалася пізніше запланованого часу. Через це довелося скасувати розширені перемовини за участю української та французької делегацій.

"Зустріч Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини в розширеному колі", - пояснило джерело.

Втім, в делегації України стверджують, що таку ситуацію можна назвати "хорошим знаком", тому що лідери держав отримали більше часу для обговорення ключових питань.

Підкреслюється, що у зустрічі Зеленського і Макрона у форматі відеоконференції брала участь Федеральна канцлерка Ангела Меркель.

Перемовини Зеленського і Макрона