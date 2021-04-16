Зеленський і Макрон зірвали перемовини делегацій Києва і Парижа - ЗМІ

У перемовинах Зеленського і Макрона брала участь Меркель в режимі відеоконференції.
Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Французької республіки Еммануелем Макроном почалася із запізненням і тривала понад півтори години. З цієї причини не вистачило часу на проведення перемовин за участю делегацій Києва і Парижа. У діалозі президентів брала участь канцлерка ФРН Ангела Меркель.
Як повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело в делегації України, зустріч Макрона з Зеленським почалася пізніше запланованого часу. Через це довелося скасувати розширені перемовини за участю української та французької делегацій.
"Зустріч Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини в розширеному колі", - пояснило джерело.
Втім, в делегації України стверджують, що таку ситуацію можна назвати "хорошим знаком", тому що лідери держав отримали більше часу для обговорення ключових питань.
Підкреслюється, що у зустрічі Зеленського і Макрона у форматі відеоконференції брала участь Федеральна канцлерка Ангела Меркель.
Перемовини Зеленського і Макрона
- У п'ятницю, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Франції. В Єлисейському палаці пройшла зустріч Зеленського з главою французької держави Еммануелем Макроном.
- Напередодні перемовин з Макроном Зеленський заявляв про намір обговорити з французьким президентом питання інтеграції України до Євросоюзу і План дій щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу.
- Також Зеленський стверджував, що перспективи нормандського формату у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі залежать від позиції президента Франції Еммануеля Макрона.