Зеленський пояснив, що саме може запобігти ескалації навколо України

На думку президента України, повідомлення з Росії про відведення військ від кордону знижують напругу. Але оцінювати цей процес потрібно за результатами.
Український президент Володимир Зеленський впевнений, що тільки прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним дадуть можливість остаточно запобігти ескалації конфлікту між країнами. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.
Як заявив Зеленський в інтерв'ю порталу La Repubblica, повідомлення з Росії про відведення військ від кордону з України знижують напругу. Але оцінювати цей процес потрібно за результатами. Президент України також зазначив, що розширення агресії і залякування армією нікому не йде на користь.
"Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз в Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Йде вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні і прямі президентські переговори", - зазначив Зеленський.
Він також зазначив, що знає, як прийти до миру, але потрібна політична воля іншої сторони.
"Зустріч обов'язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі і пройти весь шлях до чесного і міцного миру. Але яким повинен бути порядок денний на цих переговорах? Які кроки приведуть нас до миру? Де і коли ці кроки будуть узгоджені?", ‒ підсумував Зеленський.
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Зустріч Зеленського і Путіна - про що раніше повідомлялося:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В офісі президента України не мають наміру запрошувати президента РФ до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
- 26 квітня Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента Росії.