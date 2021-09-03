Зеленський побажав Білорусі "вижити" і стати вільною, як Україна

Таким чином президент відповів на питання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої політичної обстановки
Президент Володимир Зеленський висловив побажання Білорусі стати вільною і демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити. Таким чином політик відповів на питання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої політичної обстановки.
"Я бажаю вам (Білорусі – ред.) результату, того самого, який отримала Україна – вона демократична і дуже вільна. Я вам цього бажаю – вижити", – підкреслив Зеленський і додав, що білоруський народ, віра, мова, життя, мистецтво сильніше, ніж будь-який уряд.
Проте Зеленський не бажає Білорусі важкого шляху, який пройшла Україна. Українці віддали свої життя "за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни".
Своєю чергою президент зазначив, що в Україні не може бути авторитарного режиму. Сильне громадянське суспільство цього не допустить. За словами президента, якщо раптом авторитарний "дракон" з'явиться, українці "підріжуть йому крила".
Ситуація в Білорусії: головне
- З 2020-го в Білорусі триває політична криза, пов'язана з виборами президента. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- США 9 серпня запустили нові санкції проти Білорусі. Документом передбачені обмежувальні заходи, які включають блокування активів білоруських політиків і чиновників. Ембарго також спрямоване на енергетичну сферу, оборонний сектор і транспорт. Крім того, санкції проти РБ ввела і Канада.