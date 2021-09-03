Зеленський побажав Білорусі "вижити" і стати вільною, як Україна

Зеленський побажав Білорусі демократії / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський висловив побажання Білорусі стати вільною і демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити. Таким чином політик відповів на питання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої політичної обстановки.

"Я бажаю вам (Білорусі – ред.) результату, того самого, який отримала Україна – вона демократична і дуже вільна. Я вам цього бажаю – вижити", – підкреслив Зеленський і додав, що білоруський народ, віра, мова, життя, мистецтво сильніше, ніж будь-який уряд.

Проте Зеленський не бажає Білорусі важкого шляху, який пройшла Україна. Українці віддали свої життя "за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни".

Своєю чергою президент зазначив, що в Україні не може бути авторитарного режиму. Сильне громадянське суспільство цього не допустить. За словами президента, якщо раптом авторитарний "дракон" з'явиться, українці "підріжуть йому крила".

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